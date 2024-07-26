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Донька Ірини Фаріон прокоментувала затримання ймовірного убивці своєї матері

26 липня 2024 11:49
Катерина Османська - Редактор
Вбивство Ірини Фаріон — дочка мовознавиці прокоментувала затримання вбивці матері
Донька, внуки та зять Фаріон на похороні. Фото: REUTERS/Roman Baluk
Катерина Османська - Редактор

Дочка мовознавиці Ірини Фаріон Софія прокоментувала затримання ймовірного вбивці її матерів. Вона подякувала усій Україні і висловила сподівання знайти замовників вбивства.

Про це Софія Особа сказала у коментарі Новини.LIVE. 

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"Нарешті це сталося. Ми вдячні всій Україні, що змогли знайти його. Але, звичайно, ви самі розумієте, що ще маємо знайти замовників. Ми будемо боротися до кінця, бо мама казала, що потрібно нам триматися, боротися і ми переможемо", — сказала Софія Особа. 

Що передувало

Нагадаємо, 24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.  

Наступного дня, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Затриманому 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. 

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки. 

Водночас батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю і він був "патріотом своєї держави" та навіть хотів вступити в лави ЗСУ. 

Однак журналісти з'ясували, що підозрюваний у вбивстві Фаріон стежив за ультраправими блогерами, зокрема, за Марком Бондаренком, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

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