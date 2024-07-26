Убийство Ирины Фарион - дочь языковеда прокомментировала задержание убийцы матери

Дочь, внуки и зять Фарион на похоронах. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Дочь языковеда Ирины Фарион София прокомментировала задержание предполагаемого убийцы ее матерей. Она поблагодарила всю Украину и выразила надежду найти заказчиков убийства.

Об этом София Особа сказала в комментарии Новини.LIVE.

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Реакция дочери Фарион на задержание вероятного убийцы

"Наконец-то это произошло. Мы благодарны всей Украине, что смогли найти его. Но, конечно, вы сами понимаете, что еще должны найти заказчиков. Мы будем бороться до конца, потому что мама говорила, что нужно нам держаться, бороться и мы победим", — сказала София Личность.

Что предшествовало

Напомним, 24 июля ответственность за смерть общественного деятеля взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.

На следующий день, 25 июля, в Днепре задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Задержанному 18 лет он житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

В то же время отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языковеда, он был "патриотом своего государства" и даже хотел вступить в ряды ВСУ.

Однако журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве Фарион следил за ультраправыми блогерами, в частности, за Марком Бондаренко, продвигающим конспирологические теории, мизогонные, расистские и неонацистские идеи.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.