Допомагав ухилянтам перетинати кордон — СБУ затримала посадовця Львівської міськради
Служба безпеки України затримала посадовця Львівської міської ради, заступника директора Львівського комунального підприємства "Транспортна фірма Львівспецкомунтранс" Олександра Беднарського. Його підозрюють в організації злочинного каналу, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.
Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
Що відомо про інцидент
"Організував канал незаконного перетину державного кордону України для громадян України, котрі підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби в умовах воєнного стану", — написав Зінкевич, говорячи про причину затримання.
Він додав, що за свої "послуги" Беднарський вимагав грошову винагороду у розмірі 38 тисяч доларів у трьох українців.
Правоохоронці затримали посадовця, коли той отримував першу частину коштів як завдаток — 18 тисяч доларів.
Нагадаємо, в Чернівцях на митниці викрили корупційну схему на 290 млн гривень. Згодом суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня.
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