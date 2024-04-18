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Допомагав ухилянтам перетинати кордон — СБУ затримала посадовця Львівської міськради

18 квітня 2024 12:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Допомагав ухилянтам перетинати кордон — СБУ затримала посадовця Львівської міськради
Співробітники СБУ. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України затримала посадовця Львівської міської ради, заступника директора Львівського комунального підприємства "Транспортна фірма Львівспецкомунтранс" Олександра Беднарського. Його підозрюють в організації злочинного каналу, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон. 

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. 

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"Організував канал незаконного перетину державного кордону України для громадян України, котрі підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби в умовах воєнного стану", — написав Зінкевич, говорячи про причину затримання. 

Він додав, що за свої "послуги" Беднарський вимагав грошову винагороду у розмірі 38 тисяч доларів у трьох українців. 

Правоохоронці затримали посадовця, коли той отримував першу частину коштів як завдаток — 18 тисяч доларів. 

Затримання посадовця в Львові
Скриншот допису

Нагадаємо, в Чернівцях на митниці викрили корупційну схему на 290 млн гривень. Згодом суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня. 

СБУ
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Львівська область
війна в Україні
ухилянти

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