Допомагав ухилянтам перетинати кордон — СБУ затримала посадовця Львівської міськради

Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала посадовця Львівської міської ради, заступника директора Львівського комунального підприємства "Транспортна фірма Львівспецкомунтранс" Олександра Беднарського. Його підозрюють в організації злочинного каналу, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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"Організував канал незаконного перетину державного кордону України для громадян України, котрі підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби в умовах воєнного стану", — написав Зінкевич, говорячи про причину затримання.

Він додав, що за свої "послуги" Беднарський вимагав грошову винагороду у розмірі 38 тисяч доларів у трьох українців.

Правоохоронці затримали посадовця, коли той отримував першу частину коштів як завдаток — 18 тисяч доларів.

Скриншот допису

Нагадаємо, в Чернівцях на митниці викрили корупційну схему на 290 млн гривень. Згодом суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня.