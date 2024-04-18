Помогал уклонистам пересекать границу — СБУ задержала чиновника Львовского горсовета

Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала чиновника Львовского городского совета, заместителя директора Львовского коммунального предприятия "Транспортная фирма Львовспецкоммунтранс" Александра Беднарского. Его подозревают в организации преступного канала, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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"Организовал канал незаконного пересечения государственной границы Украины для граждан Украины, подлежащих призыву и мобилизации для прохождения военной службы в условиях военного положения", — написал Зинкевич, говоря о причине задержания.

Он добавил, что за свои "услуги" Беднарский потребовал денежное вознаграждение в размере 38 тысяч долларов у трех украинцев.

Правоохранители задержали чиновника, когда тот получал первую часть средств в качестве задатка — 18 тысяч долларов.

Скриншот сообщения

Напомним, в Черновцах на таможне разоблачили коррупционную схему на 290 млн гривен. Впоследствии суд применил меру пресечения к соорганизатору и одному из членов преступной схемы. Оба фигуранта проведут под стражей до 14 июня.