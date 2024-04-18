Помогал уклонистам пересекать границу — СБУ задержала чиновника Львовского горсовета
Служба безопасности Украины задержала чиновника Львовского городского совета, заместителя директора Львовского коммунального предприятия "Транспортная фирма Львовспецкоммунтранс" Александра Беднарского. Его подозревают в организации преступного канала, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Что известно об инциденте
"Организовал канал незаконного пересечения государственной границы Украины для граждан Украины, подлежащих призыву и мобилизации для прохождения военной службы в условиях военного положения", — написал Зинкевич, говоря о причине задержания.
Он добавил, что за свои "услуги" Беднарский потребовал денежное вознаграждение в размере 38 тысяч долларов у трех украинцев.
Правоохранители задержали чиновника, когда тот получал первую часть средств в качестве задатка — 18 тысяч долларов.
Напомним, в Черновцах на таможне разоблачили коррупционную схему на 290 млн гривен. Впоследствии суд применил меру пресечения к соорганизатору и одному из членов преступной схемы. Оба фигуранта проведут под стражей до 14 июня.
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