Як волонтери допомагають евакуйованим на львівському вокзалі: реальні історії та досвід

Львівський залізничний вокзал сьогодні. Фото: Новини.LIVE

На вокзалі Львова, де шум поїздів переплітається з вигуками пасажирів, є ще одна історія — історія волонтерів, які третій рік зустрічають евакуаційні потяги з прифронтових територій України. Щодня до Львова прибувають три евакуаційні вагони з Покровська, Херсону та Запоріжжя. Приїздять люди і з Харківщини та Сум.

Новини.LIVE разом з волонтерами зустрічали один із таких вагонів із Запоріжжя. Тому, яку допомогу надають на львівському вокзалі евакуйованим, звідки приїздять українці та чи планують залишатись в Україні — читайте у матеріалі.

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Допомога евакуйованим на львівському вокзалі

Координаторка зміни "Медико-психологічна допомога Волонтерська спільнота" Інна Шапран розповідає, що людей, які евакуйовуються на Львівщину, зустрічають на вокзалі, а далі скеровують або на поселення, або ж дехто виїжджає за кордон.

Львівський залізничий вокзал. Фото: Новини.LIVE

"На вокзалі ми надаємо психологічну та медичну допомогу усім, хто її потребує. Годуємо. Допомагаємо з поселенням, скеровуємо людей в координаційні центри. У кожному районі Львівщини є координаційні центри, де ВПО надають усю допомогу: юридичну, психологічну та допомагають отримати соціальні виплати", — зазначає координаторка.

Також на львівському вокзалі є соціальне таксі для людей старшого віку та з інвалідністю.

"Соціальне таксі — це коли приїжджають люди старшого віку чи з інвалідністю, і ми можемо безплатно їх доправити в будь-який куток Львівщини. Це може бути не одноразова допомога, а по потребі", — додає волонтерка.

На вокзалі волонтерять люди різного віку та професій. До прикладу, Ларисі Лабартковій 75 років, з перших днів вторгнення вона взяла відпустку за свій кошт та пішла волонтерити на вокзалі, де так і залишилась. Каже, що потрібна тут і це вже її спосіб життя.

"Найболючішим у роботі для мене є, коли вертаються поранені військові, без кінцівок. Я то сприймаю якось близько до серця. Ще мені дуже боляче дивитись, коли йде мама, а за нею кілька дітей", — розповідає жінка.

Площа перед залізничим вокзалом у Львові. Фото: Новини.LIVE

А ще є "дід" Роман. Йому 77 років, раніше він працював головним інженером. Чоловік у коментарі Новини.LIVE каже, волонтерство — це було покликання змалку.

"Хоч я людина з інвалідністю, але все одно допомагаю. Я пригадую, як два роки тому була масова евакуація, і коли дітям даєш печиво, і вони починають плакати. Ти запитуєш, чому ти плачеш? А вони кажуть: а ми там не маємо такого. Це дуже боляче", — ділиться спогадами чоловік.

І от, на годиннику 12:20. До Львова прибуває потяг із Запоріжжя. За пів години до прибуття волонтери вже на пероні готуються зустрічати людей. Це мами з дітьми, люди похилого віку. Для когось це вже друга евакуація за три роки, хтось наважився залишити рідний дім лише зараз.

Люди на пероні на вокзалі у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сім'я із Запоріжжя вже вдруге покидає дім. Марина та Лариса вперше евакуйовувались у 2022 році. Тоді вони їхали до Німеччини. Сьогодні прямують до Польщі. У коментарі Новини.LIVE кажуть, повернуться додому, коли хоч трохи припиняться обстріли їхнього міста.

"Вибух за вибухом, дуже важко. Діти бояться, плачуть. Зараз плануємо до Польщі, до друзів, а далі побачимо", — кажуть жінки.

Ще одна жінка — Олена родом з Донецької області — каже, що гостювала в рідних в Запоріжжі, але зрозуміла, що і там стало небезпечно. Тому вирішила їхати далі.

"Вирішила їхати до родички за кордон. Це моя друга евакуація. Вперше я евакуйовувалася з Бахмута, зараз взагалі їду з України. Якщо буде безпечно вдома, тоді повернусь", — зазначає жінка.

Як кажуть волонтери, сьогодні українці мобілізовані. Вони знають, куди їхати — паніки немає. Є лише страх не повернутися додому.

Якщо ви приїхали до Львова і вам потрібна допомога — телефонуйте: 068 003 40 14.

Нагадаємо, ми раніше писали, як на Харківщині масово евакуюють цивільних.

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