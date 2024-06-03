Як волонтери допомагають евакуйованим на львівському вокзалі: реальні історії та досвід

Допомога евакуйованим — як працюють волонтери на львівському вокзалі
На вокзалі Львова, де шум поїздів переплітається з вигуками пасажирів, є ще одна історія — історія волонтерів, які третій рік зустрічають евакуаційні потяги з прифронтових територій України. Щодня до Львова прибувають три евакуаційні вагони з Покровська, Херсону та Запоріжжя. Приїздять люди і з Харківщини та Сум.
Новини.LIVE разом з волонтерами зустрічали один із таких вагонів із Запоріжжя. Тому, яку допомогу надають на львівському вокзалі евакуйованим, звідки приїздять українці та чи планують залишатись в Україні — читайте у матеріалі.
Допомога евакуйованим на львівському вокзалі
Координаторка зміни "Медико-психологічна допомога Волонтерська спільнота" Інна Шапран розповідає, що людей, які евакуйовуються на Львівщину, зустрічають на вокзалі, а далі скеровують або на поселення, або ж дехто виїжджає за кордон.
"На вокзалі ми надаємо психологічну та медичну допомогу усім, хто її потребує. Годуємо. Допомагаємо з поселенням, скеровуємо людей в координаційні центри. У кожному районі Львівщини є координаційні центри, де ВПО надають усю допомогу: юридичну, психологічну та допомагають отримати соціальні виплати", — зазначає координаторка.
Також на львівському вокзалі є соціальне таксі для людей старшого віку та з інвалідністю.
"Соціальне таксі — це коли приїжджають люди старшого віку чи з інвалідністю, і ми можемо безплатно їх доправити в будь-який куток Львівщини. Це може бути не одноразова допомога, а по потребі", — додає волонтерка.
На вокзалі волонтерять люди різного віку та професій. До прикладу, Ларисі Лабартковій 75 років, з перших днів вторгнення вона взяла відпустку за свій кошт та пішла волонтерити на вокзалі, де так і залишилась. Каже, що потрібна тут і це вже її спосіб життя.
"Найболючішим у роботі для мене є, коли вертаються поранені військові, без кінцівок. Я то сприймаю якось близько до серця. Ще мені дуже боляче дивитись, коли йде мама, а за нею кілька дітей", — розповідає жінка.
А ще є "дід" Роман. Йому 77 років, раніше він працював головним інженером. Чоловік у коментарі Новини.LIVE каже, волонтерство — це було покликання змалку.
"Хоч я людина з інвалідністю, але все одно допомагаю. Я пригадую, як два роки тому була масова евакуація, і коли дітям даєш печиво, і вони починають плакати. Ти запитуєш, чому ти плачеш? А вони кажуть: а ми там не маємо такого. Це дуже боляче", — ділиться спогадами чоловік.
І от, на годиннику 12:20. До Львова прибуває потяг із Запоріжжя. За пів години до прибуття волонтери вже на пероні готуються зустрічати людей. Це мами з дітьми, люди похилого віку. Для когось це вже друга евакуація за три роки, хтось наважився залишити рідний дім лише зараз.
Сім'я із Запоріжжя вже вдруге покидає дім. Марина та Лариса вперше евакуйовувались у 2022 році. Тоді вони їхали до Німеччини. Сьогодні прямують до Польщі. У коментарі Новини.LIVE кажуть, повернуться додому, коли хоч трохи припиняться обстріли їхнього міста.
"Вибух за вибухом, дуже важко. Діти бояться, плачуть. Зараз плануємо до Польщі, до друзів, а далі побачимо", — кажуть жінки.
Ще одна жінка — Олена родом з Донецької області — каже, що гостювала в рідних в Запоріжжі, але зрозуміла, що і там стало небезпечно. Тому вирішила їхати далі.
"Вирішила їхати до родички за кордон. Це моя друга евакуація. Вперше я евакуйовувалася з Бахмута, зараз взагалі їду з України. Якщо буде безпечно вдома, тоді повернусь", — зазначає жінка.
Як кажуть волонтери, сьогодні українці мобілізовані. Вони знають, куди їхати — паніки немає. Є лише страх не повернутися додому.
Якщо ви приїхали до Львова і вам потрібна допомога — телефонуйте: 068 003 40 14.
Нагадаємо, ми раніше писали, як на Харківщині масово евакуюють цивільних.
Також, ми писали, мешканці яких прифронтових територій можуть отримати виплати від держави.
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