Как волонтеры помогают эвакуированным на львовском вокзале: реальные истории и опыт

Львовский ж/д вокзал сегодня. Фото: Новини.LIVE

На вокзале Львова, где шум поездов переплетается с возгласами пассажиров, есть еще одна история — история волонтеров, которые третий год встречают эвакуационные поезда с прифронтовых территорий Украины. Ежедневно во Львов прибывают три эвакуационных вагона из Покровска, Херсона и Запорожья. Приезжают люди из Харьковщины и Сум.

Новини.LIVE вместе с волонтерами встречали один из таких вагонов из Запорожья. Поэтому, какую помощь оказывают на львовском вокзале эвакуированным, откуда приезжают украинцы и планируют ли оставаться в Украине — читайте в материале.

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Помощь эвакуированным на львовском вокзале

Координатор смены "Медико-психологическая помощь Волонтерское сообщество" Инна Шапран рассказывает, что людей, которые эвакуируются на Львовщину, встречают на вокзале, а дальше направляют либо на поселение, либо некоторые выезжают за границу.

Львовский ж/д вокзал. Фото: Новини.LIVE

"На вокзале мы оказываем психологическую и медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Кормим. Помогаем с поселением, направляем людей в координационные центры. В каждом районе Львовщины есть координационные центры, где ВПЛ оказывают всю помощь: юридическую, психологическую и помогают получить социальные выплаты", — отмечает координатор.

Также на львовском вокзале есть социальное такси для людей постарше и с инвалидностью.

"Социальное такси — это когда приезжают люди постарше или с инвалидностью, и мы можем бесплатно их доставить в любой уголок Львовщины. Это может быть не разовая помощь, а по необходимости", — добавляет волонтер.

На вокзале волонтерят люди всех возрастов и профессий. К примеру, Ларисе Лабартковой 75 лет, с первых дней вторжения она взяла отпуск за свой счет и пошла волонтерить на вокзале, где так и осталась. Говорит, что нужна здесь и это уже ее образ жизни.

"Самое болезненное в работе для меня, когда возвращаются раненые военные, без конечностей. Я это воспринимаю как-то близко к сердцу. Еще мне очень больно смотреть, когда идет мама, а за ней несколько детей", — рассказывает женщина.

Площадь перед железнодорожным вокзалом во Львове. Фото: Новини.LIVE

А еще есть "дед" Роман. Ему 77 лет, раньше он работал главным инженером. Мужчина в комментарии Новини.LIVE говорит, волонтерство — это было призвание с детства.

"Хоть я человек с инвалидностью, но все равно помогаю. Я помню, как два года назад была массовая эвакуация и когда детям даешь печенье, и они начинают плакать. Ты спрашиваешь, почему ты плачешь? А они говорят: а мы там не едим такого. Это очень больно", — делится воспоминаниями мужчина.

И вот, на часах 12:20. Во Львов прибывает поезд из Запорожья. За полчаса до прибытия волонтеры уже на перроне готовятся встречать людей. Это мамы с детьми, старики. Для кого-то это уже вторая эвакуация за три года, кто-то решился покинуть родной дом только сейчас.

Люди на перроне на вокзале во Львове. Фото: Новини.LIVE

Семья из Запорожья уже второй раз покидает дом. Марина и Лариса впервые эвакуировались в 2022 году. Тогда они ехали в Германию. Сегодня направляются в Польшу. В комментарии Новини.LIVE говорят, вернутся домой, когда хоть немного прекратятся обстрелы их города.

"Взрыв за взрывом, очень тяжело. Дети боятся, плачут. Сейчас планируем в Польшу, к друзьям, а дальше увидим", — говорят женщины.

Еще одна женщина — Елена родом из Донецкой области — говорит, что гостила у родных в Запорожье, но поняла, что и там стало опасно. Поэтому решила ехать дальше.

"Решила ехать к родственнице за границу. Это моя вторая эвакуация. Впервые я эвакуировалась из Бахмута, сейчас вообще уезжаю из Украины. Если будет безопасно дома, тогда вернусь", — отмечает женщина.

Как говорят волонтеры, сегодня украинцы мобилизованы. Они знают куда ехать — паники нет. Есть только страх не вернуться домой.

Если вы приехали во Львов и вам нужна помощь — звоните по телефону: 068 003 40 14.

Напомним, мы раньше писали, как на Харьковщине массово эвакуируют гражданских.

Также мы писали, жители которых прифронтовых территорий могут получить выплаты от государства.