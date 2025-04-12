Молода картопля у Львові 2025 — скільки коштує та чи купують львів'яни

Ціни на картоплю у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

З настанням весни на львівських ринках та в супермаркетах з'являється довгоочікувана молода картопля. Станом на квітень 2025 року ціни на молоду картоплю у Львові варіюються залежно від місця продажу та якості продукції.

Скільки коштує, звідки привозять та чи купують львів'яни ранню картоплю, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ціни на молоду картоплю 2025 — ринки та супермаркети

На центральному ринку Львова ціна на молоду картоплю варіюється від 85 грн до 150 грн за кілограм. Як розповіла у коментарі Новини.LIVE продавчиня, ранню картоплю привозять із Закарпаття. Імпортну продають з Італії та Франції.

"Ціна залежить від розміру. Середнього з Закарпаття — 85 грн за кілограм. Дрібна з Франції або Італії: 140 грн — 150 грн за кілограм", — каже продавчиня.

Зі слів продавчині, попиту на молоду картоплю немає — не сезон. Вже після Великодня, коли ціна спаде, тоді почнуть купувати.

"Зараз ніхто майже не купує молоду картоплю. Беруть редиску, перець. Хіба хтось хоче себе побалувати, тоді кілограм візьмуть. Люди купують ще старшу картоплю по 30 грн за кілограм", — додає жінка.

Натомість у супермаркетах ситуація дещо інша. Молода картопля пропонується за ціною близько 55 грн/кг. Варто зазначити, що ціни можуть змінюватися залежно від постачальника та якості продукції.

Молода "Єгипет" — 55 грн/кг;

Ціна на картоплю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Картопля біла рання — 100 грн/кг;

Ціна на картоплю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Рожева мита — 100 грн/кг;

Ціна на картоплю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Преміум картопля — 144 грн/2 кг.

Ціна на картоплю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони віддати понад 100 грн за кілограм молодої картоплі.

Чи купують молоду картоплю у Львові

Більшість опитаних кажуть, не готові купувати картоплю за такою ціною.

"Я в шоці від цін, але ми садимо свою картоплю і тому не купуємо. Але зараз все дорого. Заходиш в магазин і 500 грн сьогодні ніщо", — каже дівчина

"Це зависокі ціни на картоплю. Я не буду купувати за такою ціною", — наголошує чоловік.

"Я з Запоріжжя, у нас молода картопля трішки дешевша, напевно. Зараз ще не сезон на таку картоплю, а коли почнеться, то думаю, ціна буде в рази нижча", — додає дівчина.

"Якщо брати наші доходи, то це дуже висока ціна. Купувати не буду, буду варити макарони", — каже опитана львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка вартість молодої картоплі в Одесі.

Ми також писали, як захистити ранню картоплю від заморозків навесні.