Молодой картофель во Львове 2025 - сколько стоит и покупают ли львовяне

Цены на картофель во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

С наступлением весны на львовских рынках и в супермаркетах появляется долгожданный молодой картофель. По состоянию на апрель 2025 года цены на молодой картофель во Львове варьируются в зависимости от места продажи и качества продукции.

Сколько стоит, откуда привозят и покупают ли львовяне ранний картофель, читайте в материале Новини.LIVE.

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На центральном рынке Львова цена на молодой картофель варьируется от 85 грн до 150 грн за килограмм. Как рассказала в комментарии Новини.LIVE продавщица, ранний картофель привозят из Закарпатья. Импортный продают из Италии и Франции.

"Цена зависит от размера. Среднего из Закарпатья — 85 грн за килограмм. Мелкая из Франции или Италии: 140 грн — 150 грн за килограмм", — говорит продавщица.

По словам продавщицы, спроса на молодой картофель нет — не сезон. Уже после Пасхи, когда цена спадет, тогда начнут покупать.

"Сейчас никто почти не покупает молодой картофель. Берут редиску, перец. Разве кто-то хочет себя побаловать, тогда килограмм возьмут. Люди покупают еще старшую картошку по 30 грн за килограмм", — добавляет женщина.

Зато в супермаркетах ситуация несколько иная. Молодой картофель предлагается по цене около 55 грн/кг. Стоит отметить, что цены могут меняться в зависимости от поставщика и качества продукции.

Молодой "Египет" — 55 грн/кг;

Цена на картофель. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Картофель белый ранний — 100 грн/кг;

Цена на картофель. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Розовый мытый — 100 грн/кг;

Цена на картофель. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Премиум картофель — 144 грн/2 кг.

Цена на картофель. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, готовы ли они отдать более 100 грн за килограмм молодого картофеля.

Покупают ли молодой картофель во Львове

Большинство опрошенных говорят, не готовы покупать картофель по такой цене.

"Я в шоке от цен, но мы сажаем свой картофель и поэтому не покупаем. Но сейчас все дорого. Заходишь в магазин и 500 грн сегодня ничто", — говорит девушка

"Это слишком высокие цены на картофель. Я не буду покупать по такой цене", — отмечает мужчина.

"Я из Запорожья, у нас молодая картошка немного дешевле, наверное. Сейчас еще не сезон на такой картофель, а когда начнется, то думаю, цена будет в разы ниже", — добавляет девушка.

"Если брать наши доходы, то это очень высокая цена. Покупать не буду, буду варить макароны" — говорит опрошенная львовянка.

Напомним, мы ранее писали, какая стоимость молодого картофеля в Одессе.

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