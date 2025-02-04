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Дороги покриються льодом — прогноз погоди у Львові на завтра

4 лютого 2025 19:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 5 лютого — чого очікувати
Ожеледиця на дорогах. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 5 лютого, очікується хмарною з проясненнями. На дорогах буде ожеледиця, тому варто бути обережними. 

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Синоптики зазначають, що часом буде невеликий сніг. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.

Погода в Україні 4 лютого
Прогноз погоди в Україні 4 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по області вночі -1...-6 °C, вдень -3...+2 °C;
  • у Львові вночі -2...-4 °C, вдень 0...+2 °C.
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Допис Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра можливий сніг. Температура повітря знизиться до -6 °C.

Також у Києві прогнозують опади у вигляді снігу. На дорогах подекуди ожеледиця.

Львів Львівська область сніг зима ожеледиця
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