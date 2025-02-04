Прогноз погоди у Львові на завтра 5 лютого — чого очікувати

Дороги покриються льодом — прогноз погоди у Львові на завтра
4 лютого 2025 19:32
Ожеледиця на дорогах. Фото: УНІАН
Погода у Львові та області завтра, 5 лютого, очікується хмарною з проясненнями. На дорогах буде ожеледиця, тому варто бути обережними.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
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Синоптики зазначають, що часом буде невеликий сніг. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.
Температура повітря:
- по області вночі -1...-6 °C, вдень -3...+2 °C;
- у Львові вночі -2...-4 °C, вдень 0...+2 °C.
Нагадаємо, у Харкові завтра можливий сніг. Температура повітря знизиться до -6 °C.
Також у Києві прогнозують опади у вигляді снігу. На дорогах подекуди ожеледиця.
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