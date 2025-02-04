Прогноз погоди у Львові на завтра 5 лютого — чого очікувати

Ожеледиця на дорогах. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 5 лютого, очікується хмарною з проясненнями. На дорогах буде ожеледиця, тому варто бути обережними.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 5 лютого

Синоптики зазначають, що часом буде невеликий сніг. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні 4 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по області вночі -1...-6 °C, вдень -3...+2 °C;

у Львові вночі -2...-4 °C, вдень 0...+2 °C.

Допис Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра можливий сніг. Температура повітря знизиться до -6 °C.

Також у Києві прогнозують опади у вигляді снігу. На дорогах подекуди ожеледиця.