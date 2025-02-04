Прогноз погоды во Львове на завтра 5 февраля — чего ожидать

Гололедица на дорогах. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 5 февраля, ожидается облачной с прояснениями. На дорогах будет гололедица, поэтому стоит быть осторожными.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 5 февраля

Синоптики отмечают, что временами будет небольшой снег. Ветер северо-западный, 3—8 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Прогноз погоды в Украине 4 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью -1...-6 °C, днем -3...+2 °C;

во Львове ночью -2...-4 °C, днем 0...+2 °C.

Пост Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завтра возможен снег. Температура воздуха снизится до -6 °C.

Также в Киеве прогнозируют осадки в виде снега. На дорогах местами гололедица.