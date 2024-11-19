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Дощ, сніг і ожеледиця — що очікувати від погоди у Львові завтра

19 листопада 2024 14:13
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові завтра 20 листопада від Укргідрометцентру
Дощова погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 19 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з дощем, який перейде в мокрий сніг. Також у регіоні передбачається сильний вітер до 25 м/с. 

Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.

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Синоптики передають хмарну погоду на Львівщині 20 листопада. Вночі істотних опадів не має бути, про по півдню регіону все ж пройде невеликий дощ.

"Вдень значний дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу. На окремих ділянках доріг ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Вітер буде південний з переходом на західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, вдень подекуди до 25 м/с. 

Температура повітря впродовж доби становитиме  +4...+9 °С, але в другій половині дня знизиться до 0...+5 °С.

погода в Україні 20 листопада
Температурна карта України 20 листопада. Фото: метеопост

Погода у Львові 20 листопада

Протягом дня у Львові передбачається достатньо тепла погода — температура повітря коливатиметься від +6...+8 °С. У другій половині дня також буде спас температури до 0...+2 °С.

погода у Львівській обалсті 20 листопада
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 листопада погода в більшості регіонів України буде теплою. Однак уже з 21 листопада очікується значне похолодання.

Прогноз погоди у Харківщині та Харкові 20 листопада обіцяє теплу погоду без опадів. Проте мешканцям варто підготуватися до сильного вітру та туману вранці і вдень.

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