Прогноз погоды во Львове завтра 20 ноября от Укргидрометцентра

Дождливая погода на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, во Львовской области ожидается облачная погода с дождем, который перейдет в мокрый снег. Также в регионе предполагается сильный ветер до 25 м/с.

Об этом сообщил Львовский РЦГМ в Telegram.

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Синоптики передают облачную погоду во Львовской области 20 ноября. Ночью существенных осадков не должно быть, по югу региона все же пройдет небольшой дождь.

"Днем сильный дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер будет южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, днем местами до 25 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит +4...+9°С, а во второй половине дня снизится до 0...+5°С.

Температурная карта Украины 20 ноября. Фото: метеопост

Погода во Львове 20 ноября

В течение дня во Львове ожидается достаточно теплая погода — температура воздуха будет колебаться от +6...+8 °С. Во второй половине дня также будет спасаться температура до 0...+2 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, 20 ноября погода в большинстве регионов Украины будет теплой. Однако уже с 21 ноября ожидается значительное похолодание.

Прогноз погоды в Харьковской области и Харькове 20 ноября обещает теплую погоду без осадков. Однако жителям следует подготовиться к сильному ветру и туману утром и днем.