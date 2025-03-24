Погода у Львові 25 березня — прогноз погоди на завтра

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Львові та Львівській області у вівторок, 25 березня, погода буде хмарною та задощить. Крім того, вночі та вранці можливий туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 25 березня

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці очікується дощ, але вдень істотних опадів не прогнозують. Також можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8 °C, вдень +12...+14 °C. Синоптики прогнозують погіршення видимості в дощі, тумані 500-100 м.

Прогноз погоди у Львові та області на 25 березня. Фото: скриншот

У Львівській області також буде хмарно з проясненнями. Дощі очікуються вночі та вранці, але вдень сильних опадів не буде. Також попереджають про слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+9 °C, вдень +11...+16 °C.

Нагадаємо, у Харкові та області у вівторок, 25 березня, очікується хмарна погода. Синоптики попереджають про дощ та сильні пориви вітру.

Також синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди для всієї України на завтра. За її словами, на півдні очікується тепло, а от на півночі буде прохолодно.