Погода у Львові 25 березня — прогноз погоди на завтра

Дощі не вщухають — прогноз погоди у Львові на завтра
У Львові та Львівській області у вівторок, 25 березня, погода буде хмарною та задощить. Крім того, вночі та вранці можливий туман.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 25 березня
У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці очікується дощ, але вдень істотних опадів не прогнозують. Також можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8 °C, вдень +12...+14 °C. Синоптики прогнозують погіршення видимості в дощі, тумані 500-100 м.
У Львівській області також буде хмарно з проясненнями. Дощі очікуються вночі та вранці, але вдень сильних опадів не буде. Також попереджають про слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+9 °C, вдень +11...+16 °C.
Нагадаємо, у Харкові та області у вівторок, 25 березня, очікується хмарна погода. Синоптики попереджають про дощ та сильні пориви вітру.
Також синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди для всієї України на завтра. За її словами, на півдні очікується тепло, а от на півночі буде прохолодно.
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