Погода во Львове 25 марта — прогноз погоды на завтра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львове и Львовской области во вторник, 25 марта, погода будет облачной и задождит. Кроме того, ночью и утром возможен туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 25 марта

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью и утром ожидается дождь, но днем существенных осадков не прогнозируют. Также возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+8 °C, днем +12...+14 °C. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости в дожде, тумане 500-100 м.

Прогноз погоды во Львове и области на 25 марта. Фото: скриншот

Во Львовской области также будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются ночью и утром, но днем сильных осадков не будет. Также предупреждают о слабом тумане. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 °C, днем +11...+16 °C.

Напомним, в Харькове и области во вторник, 25 марта, ожидается облачная погода. Синоптики предупреждают о дожде и сильных порывах ветра.

Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для всей Украины на завтра. По ее словам, на юге ожидается тепло, а вот на севере будет прохладно.