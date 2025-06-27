Погода у Львові 28 червня - якою буде погода завтра

Жінки під літнім дощем. Фото: УНІАН

У суботу, 28 червня, у Львові протягом усього дня утримається хмарна погода. Інколи можна очікувати на дощі.

Про це повідомляє портал Meteofor.

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Прогноз погоди у Львові на 28 червня

Уночі місто накриє сильний дощ, проте він завершиться ще до ранку. Надалі опадів не прогнозують, тож день мине без нових атмосферних сюрпризів.

Температура повітря протягом доби буде коливатися в межах від +16°C до +21°C. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18°C, а вранці похолодає до +16°C.

Удень повітря поступово прогріється: до полудня – до +20°C, а максимальна температура очікується після обіду — близько +21°C.

Увечері буде комфортно — близько +20°C та без опадів.

Нагадаємо, що у суботу, 28 червня, у Києві та Київській області очікується переважно хмарна погода. Місцями пройдуть короткочасні дощі, які можуть тимчасово порушити загальну атмосферу дня.

У суботу, 28 червня, в Україні встановиться переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. За даними синоптиків, у більшості областей пройдуть нетривалі дощі, місцями прогнозуються сильні грози та поривчастий вітер.