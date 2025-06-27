Погода во Львове 28 июня - какой будет погода завтра

Дожди задержались — какой будет погода во Львове завтра
В субботу, 28 июня, во Львове в течение всего дня сохранится облачная погода. Иногда можно ожидать дожди.
Об этом сообщает портал Meteofor.
Прогноз погоды во Львове на 28 июня
Ночью город накроет сильный дождь, однако он завершится еще до утра. В дальнейшем осадков не прогнозируют, поэтому день пройдет без новых атмосферных сюрпризов.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +16°C до +21°C. Ночью столбики термометров покажут +18°C, а утром похолодает до +16°C.
Днем воздух постепенно прогреется: к полудню — до +20°C, а максимальная температура ожидается после обеда — около +21°C.
Вечером будет комфортно — около +20°C и без осадков.
Напомним, что в субботу, 28 июня, в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, которые могут временно нарушить общую атмосферу дня.
В субботу, 28 июня, в Украине установится преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, в большинстве областей пройдут непродолжительные дожди, местами прогнозируются сильные грозы и порывистый ветер.
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