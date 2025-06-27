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Главная Львов Дожди задержались — какой будет погода во Львове завтра

Дожди задержались — какой будет погода во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 23:49
Погода во Львове 28 июня - какой будет погода завтра
Женщины под летним дождем. Фото: УНИАН
Ключові моменти Прогноз погоды во Львове на 28 июня

В субботу, 28 июня, во Львове в течение всего дня сохранится облачная погода. Иногда можно ожидать дожди.

Об этом сообщает портал Meteofor.

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Прогноз погоды. Фото: Meteofor

Прогноз погоды во Львове на 28 июня

Ночью город накроет сильный дождь, однако он завершится еще до утра. В дальнейшем осадков не прогнозируют, поэтому день пройдет без новых атмосферных сюрпризов.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +16°C до +21°C. Ночью столбики термометров покажут +18°C, а утром похолодает до +16°C.

Днем воздух постепенно прогреется: к полудню — до +20°C, а максимальная температура ожидается после обеда — около +21°C.

Вечером будет комфортно — около +20°C и без осадков.

Напомним, что в субботу, 28 июня, в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, которые могут временно нарушить общую атмосферу дня.

В субботу, 28 июня, в Украине установится преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, в большинстве областей пройдут непродолжительные дожди, местами прогнозируются сильные грозы и порывистый ветер.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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