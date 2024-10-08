Прогноз погоди у Львові завтра, 9 жовтня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Львові у середу, 9 жовтня, очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не очікується, однак у другій половині дня можливі незначні дощі.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ.

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Вночі та вранці в регіоні спостерігатиметься слабкий туман. Вітер південного напрямку дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі від +7 °C до +12 °C, а вдень підніметься до комфортних +18...+23 °C.

У Львові вночі температура становитиме +9...+11 °C, а вдень підніметься до +20...+22 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 9 жовтня буде сонячною та комфортною для прогулянок. У деяких регіонах повітря прогріється до +25 °С.

Також у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.