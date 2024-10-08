Прогноз погоды во Львове завтра 9 октября от Укргидрометцентра

Люди гуляют в дождь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львове в среду, 9 октября, ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не ожидается, однако во второй половине дня возможны небольшие дожди.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ.

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Погода во Львовской области 9 октября

Ночью и утром в регионе будет идти слабый туман. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью от +7 до +12 °C, а днем поднимется до комфортных +18...+23 °C.

Во Львове ночью температура будет +9...+11 °C, а днем поднимется до +20...+22 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 9 октября будет солнечной и комфортной для прогулок. В некоторых регионах воздух прогреется до +25 °С.

Также в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.