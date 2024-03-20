Досвід не потрібний — "Львіввугілля" шукає на роботу тисячу нових працівників

Працівники підприємства. Фото: Львіввугілля

Державне підприємство "Львіввугілля" активно шукає у свою компанію нових співробітників для того, щоб збільшити видобуток вугілля й допомогти цим самим українській енергетиці. З цією метою планують працевлаштувати до себе тисячу працівників.

Про це повідомляє Офіс шахтаря.

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"Щоб збільшити видобуток вугілля та допомогти енергетиці України вистояти в нелегкий час, то маємо амбітний план працевлаштувати 1000 нових працівників", — зазначив директор з кадрів та соціальних питань Юрій Гамала, говорячи про необхідну кількість нових працівників.

Він наголосив, що компанія зі свого боку пропонує офіційне працевлаштування, пільговий стаж, конкурентну заробітну плату, а також бронювання від мобілізації.

Крім того, в оголошенні йдеться, що майбутнім шахтарям досвід не потрібний, адже підприємство обіцяє забезпечити професійну підготовку у стислі терміни (від двох місяців).

Оголошення про роботу. Фото: Львіввугілля

Нагадаємо, на вугільних шахтах у Дніпропетровській області жінки активно опановують чоловічі спеціальності, навчаються і йдуть працювати під землю. Усе через те, що чоловіки стали до зброї захищати Батьківщину.

Зрештою, через мобілізацію в Україні ринок праці все більше змінюється. Так, все більше жінок переходять у "чоловічі професії" та частіше стають будівельниками та водіями.