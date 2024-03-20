Опыт не нужен — "Львовуголь" ищет на работу тысячу новых работников

Работники компании. Фото: Львовуголь

Государственное предприятие "Львовуголь" активно ищет в свою компанию новых сотрудников для того, чтобы увеличить добычу угля и помочь этим украинской энергетике. С этой целью планируют трудоустроить к себе тысячу работников.

Об этом сообщает Офис шахтера.

Читайте также:

Работа в "Львовуголь"

"Чтобы увеличить добычу угля и помочь энергетике Украины выстоять в нелегкое время, то имеем амбициозный план трудоустроить 1000 новых работников", — отметил директор по кадрам и социальным вопросам Юрий Гамала, говоря о необходимом количестве новых работников.

Он подчеркнул, что компания предлагает официальное трудоустройство, льготный стаж, конкурентную заработную плату, а также бронирование от мобилизации.

Кроме того, в объявлении говорится, что будущим шахтерам опыт не нужен, ведь предприятие обещает обеспечить профессиональную подготовку в сжатые сроки (от двух месяцев).

Объявление о работе. Фото: Львовуголь

Напомним, на угольных шахтах в Днепропетровской области женщины активно овладевают мужскими специальностями, учатся и идут работать под землю. Все потому, что мужчины стали к оружию защищать Родину.

В конце концов из-за мобилизации в Украине рынок труда все больше меняется. Да, все больше женщин переходят в "мужские профессии" и чаще становятся строителями и водителями.