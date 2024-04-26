Чи бояться львів'яни повторення Чорнобильської катастрофи сьогодні, 25 квітня — опитування

Площа ринок у Львові сьогодні, 26 квітня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 квітня, в Україні вшановують пам’ять жертв найбільшої в історії катастрофи ядерної енергетики — аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія 38 років тому назавжди змінила світ, забравши та зруйнувавши життя тисячі людей.

День пам’яті про Чорнобильську катастрофу

Новини.LIVE запитали у львівʼян, чи бояться вони повторення Чорнобильської катастрофи.

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Жителі Львова зізнаються — страх є, але водночас не хочеться вірити, що це можливо. Бояться львівʼяни, зокрема, через загрозу з боку РФ для Запорізької АЕС. Мовляв, її вибух може призвести до не менших наслідків, ніж свого часу завдала трагедія на ЧАЕС.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у 38-му річницю трагедії на ЧАЕС нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.

"І це обов’язок усього світу — тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Генерал заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці.

Ми також писали, що в головній бібліотеці міста Дюссельдорф у Німеччині відбудеться відкриття виставки до роковин трагедії на Чорнобильській АЕС.