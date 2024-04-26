Боятся ли львовяне повторения Чернобыльской катастрофы сегодня, 25 апреля — опрос

Площадь рынок во Львове сегодня, 26 апреля. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 апреля, в Украине чтят память жертв крупнейшей в истории ядерной катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия, 38 лет назад, навсегда изменила мир, унеся и разрушив жизнь тысячи людей.

День памяти о Чернобыльской катастрофе

Новини.LIVE спросили у львовян, боятся ли они повторения Чернобыльской катастрофы.

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Жители Львова признаются — страх есть, но не хочется верить, что это возможно. Боятся львовяне, в частности, из-за угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС. Потому что, ее взрыв может привести к не меньшим последствиям, чем в свое время нанесла трагедия на ЧАЭС.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский к 38-й годовщине трагедии на ЧАЭС напомнил, что сейчас опасность для Украины и всей Европы представляет оккупация россиянами Запорожской АЭС.

"И это обязанность всего мира — давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, мы ранее писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Генерал заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

Мы также писали, что в главной библиотеке города Дюссельдорф в Германии состоится открытие выставки к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.