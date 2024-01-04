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Дружина Львівського депутата купила щебеневий завод на Житомирщині — деталі

4 січня 2024 08:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дружина Львівського депутата купила щебеневий завод на Житомирщині — деталі
Щебеневий завод на Житомирщині. Ілюстративне фото: BGV Group Management
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Дружина підприємця та депутата Львівської обласної ради Романа Демчини Любов придбала ТОВ "Гулянецький щебзавод". Підприємство займається видобутком декоративного та будівельного каменю. Стало відомо, що вартість заводу становить 3,2 млн доларів. 

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Деталі придбання щебеневого заводу Демчиною

За даними аналітичної системи YouControl, Любов Демчина стала власником підприємства у листопаді минулого року, а її компанія "Керамік" на 100% стала бенефіціаром житомирського заводу, який також займається видобутком вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

"Завдяки новому інвестору, підприємство знову стає на ноги. Гасимо старі борги, зробили перший вибух, почали працювати. Випускаємо щебінь, але працюємо поки що тільки на склади", — зазначив у коментарі виданню NADRA.INFO керівник заводу Віталій Вербицький. 

Стало відомо, що у житомирського підприємства була заборгованість майже 700 тис. грн перед ТОВ "Скорпіон-Безпека", яке надавало охоронні послуги.

Що відомо про щебеневий завод на Житомирщині

Завод з 2004 року зареєстрований у селі Бондарівка Коростенського району Житомирщини. Його капітал становить майже 60 млн грн. Підприємство додатково займається розробленням кар'єрів, гуртовою торгівлею, металами, роздрібною торгівлею.

Як зазначено у YouControl, Гулянецький щебзавод має дозвіл на видобуток до 2031 року у родовищі "Північна ділянка". Також заводу належить будинок у селищі Нова Ушиця та комплекс споруд поблизу села Бондарівка, а також дві земельні ділянки на Житомирщині. Підприємство орендує дві державні земельні ділянки площею понад 46 га.

Нагадаємо, в Одеській області планують модернізувати роботу річкового порту у Кілії. Наразі відомо, що для виконання нових задач на заводі необхідно поглибити дно та оновити технології устаткування.

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