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Жена Львовского депутата купила щебеночный завод на Житомирщине — детали

4 января 2024 08:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жена Львовского депутата купила щебеночный завод на Житомирщине — детали
Щебеночный завод в Житомирской области. Иллюстративное фото: BGV Group Management
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Жена предпринимателя и депутата Львовского областного совета Романа Демчины Любовь приобрела ООО "Гулянецкий щебзавод". Предприятие занимается добычей декоративного и строительного камня. Стало известно, что стоимость завода составляет 3,2 млн долларов.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Детали приобретения щебеночного завода Демчиной

По данным аналитической системы YouControl, Любовь Демчина стала владельцем предприятия в ноябре прошлого года, а ее компания "Керамик" на 100% стала бенефициаром житомирского завода, также занимающегося добычей известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

"Благодаря новому инвестору, предприятие снова становится на ноги. Гасим старые долги, осуществили первый взрыв, начали работать. Выпускаем щебень, но работаем пока только на склады", — отметил в комментарии изданию NADRA.INFO руководитель завода Виталий Вербицкий.

Стало известно, что у житомирского предприятия была задолженность почти 700 тыс. грн. перед ООО "Скорпион-Безопасность", которое оказывало охранные услуги.

Что известно о щебеночном заводе в Житомирской области

Завод с 2004 года зарегистрирован в селе Бондаревка Коростенского района Житомирской области. Его капитал составляет около 60 млн грн. Предприятие дополнительно занимается разработкой карьеров, оптовой торговлей, металлами, розничной торговлей.

Как указано в YouControl, Гулянецкий щебзавод имеет разрешение на добычу до 2031 года в месторождении "Северный участок". Также заводу принадлежит строение в поселке Новая Ушица и комплекс сооружений вблизи села Бондаревка, а также два земельных участка Житомирской области. Предприятие арендует два государственных земельных участка площадью более 46 га.

Напомним, в Одесской области планируется модернизировать работу речного порта в Килии. Пока известно, что для выполнения новых задач на заводе необходимо углубить дно и обновить технологии оборудования.

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