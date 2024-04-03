Дружина посадовця сільради на Львівщині заволоділа чвертю села у 2023-му

Родина Дубневичів. Фото: соцмережі

Голова Солонківської сільської ради на Львівщині Богдан Дубневич подав декларацію за 2023 рік, у якій відзвітував про свої та доходи дружини Тетяни Дубневич. Попри те, що кількість помешкань, годинників і компаній у власності родини майже не змінилась, однак дружина посадовця заволоділа майже чверті села Суходіл Бібрської громади.

Про це йдеться у відповідному документі.

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Чим володіє Тетяна Дубневич

Так, згідно з документом, у період із серпня по вересень 2023 року Тетяна Дубневич стала власницею 40 земельних ділянок, площа яких складає 72,68 гектарів. Вартість усієї придбаної землі становить 330,5 тисячі гривень. Тобто, ділянки по 2 гектари вартують по 7 тисяч гривень.

Зважаючи на площу села Суходіл, Тетяна володіє 22-23% території усього населеного пункту.

Одна з придбаних ділянок у 2023 році. Фото: скриншот

Одні з придбаних ділянок у 2023 році. Фото: скриншот

Водночас, востаннє перед цим жінка заволоділа 19 земельними ділянками у селі Зубра у період із жовтня по грудень 2021 року. Вартість ділянки у 2 гектари на той час оцінювалася 350 тисяч гривень.

Одна з придбаних ділянок у 2021 році. Фото: скриншот

Крім того, Тетяна Дубневич володіє половиною корпоративних прав та є бенефіціарною власницею у таких компаніях: ТзОВ "Мисливське господарство Зубр", ТзОВ "НВП Корпорація КРТ", ТзОВ "Джеб", ТзОВ "Галицький дім" і ТзОВ "Сінема енд Джаз". Крім того, у володінні жінки перебуває ПАТ "Самбірський керамзитовий завод" та "Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій".

Грошові активи Дубневичів

З поданої декларації стало відомо, що Богдан Дубневич на посаді сільського голови Солонки отримав 739,5 тисяч гривень зарплати, його дружина шляхом підприємництва заробила 2,96 мільйони гривень.

Пенсія у 2023 році в Богдана Дубневича склала 251 тисячу гривень, Тетяни Дубневич — 151 тисячу гривень.

Зрештою, подружжя зберігає готівкою 3,8 мільйони гривень та 1,97 мільйони доларів. Ще 1,1 мільйони гривень та 8,6 тисяч доларів родина має на банківських рахунках і в позиці третій особі.

Крім того, Богдан Дубневич написав, що пожертвував на потреби ЗСУ 3,65 мільйони гривень.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів.

Додамо, 20 березня відбулося затримання депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Розслідування САП, НАБУ та агентів СБУ з'ясували, що депутат вимагав "відкати" у військового.