Жена чиновника сельсовета во Львовской области завладела четвертью села в 2023-м

Семья Дубневичей. Фото: соцсети

Председатель Солонковского сельского совета на Львовщине Богдан Дубневич подал декларацию за 2023 год, в которой отчитался о своих и доходах жены Татьяны Дубневич. Несмотря на то, что количество квартир, часов и компаний в собственности семьи почти не изменилось, однако жена чиновника завладела почти чвертью деревни Суходол Бибрской общины.

Об этом говорится в соответствующем документе.

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Чем владеет Татьяна Дубневич

Так, согласно документу, в период с августа по сентябрь 2023 Татьяна Дубневич стала владелицей 40 земельных участков, площадь которых составляет 72,68 гектаров. Стоимость всей приобретенной земли составляет 330,5 тысяч гривен. То есть участки по 2 гектара стоят по 7 тысяч гривен.

Ввиду площади Суходола, Татьяна владеет 22-23% территории всего населенного пункта.

Один из приобретенных участков в 2023 году. Фото: скриншот

Одни из приобретенных участков в 2023 году. Фото: скриншот

В то же время, в последний раз женщина завладела 19 земельными участками в селе Зубра в период с октября по декабрь 2021 года. Стоимость участка в 2 гектара в то время оценивалась в 350 тысяч гривен.

Один из приобретенных участков в 2021 году. Фото: скриншот

Кроме того, Татьяна Дубневич владеет половиной корпоративных прав и является бенефициарной владелицей в таких компаниях: ООО "Охотничье хозяйство Зубр", ООО "НПП Корпорация КРТ", ООО "Джеб", ООО "Галицкий дом" и ООО "Синема энд Джаз". Кроме того, во владении женщины находятся ПАО "Самборский керамзитовый завод" и "Ровенский завод сверхпрочных железобетонных конструкций".

Денежные активы Дубневичей

Из поданной декларации стало известно, что Богдан Дубневич в должности сельского головы Солонки получил 739,5 тысячи гривен зарплаты, его жена путем предпринимательства заработала 2,96 миллиона гривен.

Пенсия в 2023 году у Богдана Дубневича составила 251 тысячу гривен, Татьяны Дубневич — 151 тысячу гривен.

В конце концов, супруги хранят наличными 3,8 миллиона гривен и 1,97 миллиона долларов. Еще 1,1 миллиона гривен и 8,6 тысяч долларов семья имеет на банковских счетах и в ссуде третьему лицу.

Кроме того, Богдан Дубневич написал, что пожертвовал на нужды ВСУ 3,65 миллиона гривен.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

Добавим, 20 марта произошло задержание депутата Тернопольского облсовета , который также занимает должность главы бюджетной комиссии. Расследование САП, НАБУ и агентов СБУ выяснили, что депутат требовал "отката" у военного.