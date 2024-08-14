У Львові 14 серпня внаслідок ДТП постраждав водій самоката

ДТП з постраждалим у Львові — не розминулися самокат із легковиком
14 серпня 2024 14:13
ДТП за участю самоката у Львові. Фото:
У Львові на перехресті не розминулися легковий автомобіль Opel та водій самоката. На місці ДТП працювали медики.
Про аварію повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в Telegram у середу, 14 серпня.
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Аварія на перехресті вулиць Кульпарківської та Антоновича у Львові сталася 14 серпня близько 8-ї години ранку.
"ДТП з потерпілим. Перехрестя Кульпарківська — Антоновича. Збили самокатчика — живий, швидка на місці", — написав Зінкевич.
Про стан постраждалого не повідомляється. Обставини уточнюються.
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