Во Львове 14 августа в результате ДТП пострадал водитель самоката

ДТП с пострадавшим во Львове — не разминулись самокат и легковушка
14 августа 2024 14:13
ДТП с участием самоката во Львове. Фото:
Во Львове на перекрестке не разминулись легковой автомобиль Opel и водитель самоката. На месте ДТП работали медики.
Об аварии сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram в среду, 14 августа.
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Авария на перекрестке улиц Кульпарковской и Антоновича во Львове произошла 14 августа около 8 часов утра.
"ДТП с пострадавшим. Перекресток Кульпарковской — Антоновича. Сбили самокатчика — живой, скорая на месте", — написал Зинкевич.
О состоянии пострадавшего не сообщается. Обстоятельства уточняются.
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