Во Львове 14 августа в результате ДТП пострадал водитель самоката

ДТП с участием самоката во Львове. Фото:

Во Львове на перекрестке не разминулись легковой автомобиль Opel и водитель самоката. На месте ДТП работали медики.

Об аварии сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram в среду, 14 августа.

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ДТП с участием самоката во Львове. Фото: Игорь Зинкевич/Telegram

ДТП во Львове

Авария на перекрестке улиц Кульпарковской и Антоновича во Львове произошла 14 августа около 8 часов утра.

"ДТП с пострадавшим. Перекресток Кульпарковской — Антоновича. Сбили самокатчика — живой, скорая на месте", — написал Зинкевич.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Обстоятельства уточняются.