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Два роки життя розділене навпіл — історія жінки з Лисичанська, яка відкрила бізнес у Львові

23 лютого 2024 20:59
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Як жінка з Лисичанська відкрила власну справу у Львові — історія з життя
Марина Тітаренко з чоловіком. Фото: Марина Тітаренко
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Повномасштабна війна змусила залишити рідний дім сотні тисяч українців. Історія Марини Тітаренко з міста Лисичанськ не виключення. Її чоловік — військовослужбовець, вона  — мама, дружина та власниця бізнесу. У них було багато планів та війна перекроїла їхнє життя.

Історія жінки, яка втратили через війну все, але не зневірилися і з новими силами започаткувала власну справу, — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Марина Тітаренко. Фото: Новини.LIVE
Марина Тітаренко. Фото: Новини.LIVE

Марина Тітаренко 16 років займалася власним бізнесом. У рідному Лисичанську вона займалась аеродизайном та дитячими товарами.

"Починали власну справу з нуля. Мали заощадження, але трохи довелось позичати. І так по тихенько в торговому центрі в Лисичанську   мали два відділи, де продавали сувеніри, атрибути для святкувань днів народжень та повітряні кульки", — каже жінка.

Оскільки, чоловік Марини військовослужбовець про те що розпочнеться повномасштабна війна вони знали, але не вірили. 

Марина Тітаренко в Лисичанську. Фото: Марина Тітаренко
Марина Тітаренко в Лисичанську. Фото: Марина Тітаренко

"24  лютого вранці, близько шостої години ранку я подзвонила рідній сестрі яка на той час жила та працювала в Москві. І кажу їй, — почалась війна, ти знаєш що нас бомблять? У відповідь почула, що це все неправда. Це був останній дзвінок до моєї сестри, до сьогодні ми з нею не спілкуємось", — розповідає Марина.

"Я дуже переживала, що  росіяни швидко наступатимуть і перебування у місті стане небезпечним. Я переживала за доньку, тому швидко зібрала найнеобхідніше, взяла кота,  і вже під звуки вибухів 25 лютого 2022 року виїхала з міста", — пригадує жінка.

Спочатку сім'я поїхали до подруги в місто Першотравенськ, що на Дніпропетровщині. Там вони прожили три місяці, потім подалися в Дніпро. Чоловік Марини воював у Слов’янську. Під час ротації його відправили до Львова, а сім’я поїхала за ним. 

Марина Тітаренко з чоловіком. Фото: Марини Тітаренко
Марина Тітаренко з чоловіком. Фото: Марини Тітаренко

"Вже у Львові, я, як то кажуть "відтанула". І зрозуміла, що сидіти на місці не можу. Тож вирішили продовжити ідею з продажем сувенірів, але вже самотужки. Моя донька як раз закінчувала Харківську академію мистецтв, тому фантазії у неї вистачає. Вона придумує та малює принти, а я вже просуваю її ідеї", — зазначає співрозмовниця.

Вироби з магазину "Дивна птаха". Фото: Скриншот з Instagram
Вироби з магазину "Дивна птаха". Фото: Скриншот з Instagram

Вже у Львові Тітаренки Свою творчу майстерню вони вирішили назвати "Дивна птаха". У колекції крафтової майстерні "Дивна птаха" горнятка, листівки та подарункові бокси, сувеніри з авторськими принтами. 

"Назва "Дивна птаха", тому що донька моя була у Львові в домівці врятованих тварин, де було дуже багато різних сов. І донька подивилася і каже, — вони такі різні та такі всі дивні...дивна птаха. Так і знайшлась назва до нашої майстерні", — додає Марина.

Горянтко з надписом. Фото:
Чашка з надписом. Фото: Скриншот з Instagram

Марина каже, за два роки життя розділилось навпіл, бо частина з нас в душі знаходиться на війні, а інша — в мирному житті.

"Стабільний стан, я гадаю, буде після Перемоги. Деякі плани є, тому що зараз "Дивна птаха"  — це маленька крихта. Тому, ми чекаємо Перемоги, що втілити всі свої плани", — додає Марина Тітаренко.

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