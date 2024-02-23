Как женщина из Лисичанска открыла собственное дело во Львове - история из жизни

Марина Титаренко с мужем. Фото: Марина Титаренко

Полномасштабная война заставила покинуть родной дом сотни тысяч украинцев. История Марины Титаренко из города Лисичанск не исключение. Ее муж — военнослужащий, она — мама, жена и владелица бизнеса. У них было много планов, но война перекроила их жизнь.

История женщины, потерявшей из-за войны все, но не отчаявшиеся и с новыми силами открыла собственное дело, — читайте в материале Новини.LIVE

Марина Титаренко. Фото: Новини.LIVE

Марина Титаренко 16 лет занималась своим бизнесом. В Лисичанске она занималась аэродизайном и детскими товарами.

"Начинали собственное дело с нуля. Имели сбережения, но немного пришлось одалживать. И так в торговом центре в Лисичанске имели два отдела, где продавали сувениры, атрибуты для празднований дней рождений и воздушные шарики", — говорит женщина.

Поскольку муж Марины военнослужащий о том, что начнется полномасштабная война, они знали, но не верили.

Марина Титаренко в Лисичанске. Фото: Марина Титаренко

"24 февраля утром, около шести часов утра я позвонила родной сестре, которая в то время жила и работала в Москве. И говорю ей, — началась война, ты знаешь что нас бомбят? В ответ услышала, что это все неправда. Это был последний звонок к моей сестре, сегодня мы с ней не общаемся", — рассказывает Марина.

"Я очень переживала, что россияне будут скоро наступать и пребывание в городе станет опасным. Я переживала за дочь, поэтому быстро собрала самое необходимое, взяла кота, и уже под звуки взрывов 25 февраля 2022 года уехала из города", — вспоминает женщина.

Сначала семья поехали к подруге в город Первомайск, что на Днепропетровщине. Там они прожили три месяца, затем отправились в Днепр. Муж Марины воевал в Славянске. Во время ротации его отправили во Львов, а семья уехала за ним.

Марина Титаренко с мужем. Фото: Марины Титаренко

"Уже во Львове, я, как говорится, "оттаяла". И поняла, что сидеть на месте не могу. Поэтому решили продолжить идею с продажей сувениров, но уже самостоятельно. Моя дочь как раз заканчивала Харьковскую академию искусств, поэтому фантазии у нее хватает. Она придумывает и рисует принты, а я уже продвигаю ее идеи», — отмечает собеседница.

Изделия из магазина "Дивна птаха". Фото: Скриншот из Instagram

Уже во Львове Титаренки открыли свою творческую мастерскую и решили назвать ее "Дивна птаха". В коллекции крафтовой мастерской "Дивна птаха" есть чашки, открытки и подарочные боксы, сувениры с авторскими принтами.

"Название "Дивна птаха", потому что дочь моя была во Львове в доме спасенных животных, где было очень много разных сов. И дочь посмотрела и говорит, — они такие разные и такие все странные... странная птица. Так и нашлось название в нашу мастерскую», — добавляет Марина.

Чашка с надписью. Фото: Скриншот из Instagram

Марина говорит, что за два года жизни разделилось пополам, потому что часть из нас в душе находится на войне, а другая — в мирной жизни.

"Стабильный стан, я думаю, будет после Победы. Некоторые планы есть, потому что сейчас "Дивна птаха" — это маленькая крошка. Поэтому мы ждем Победы, чтоб воплотить все свои планы", — добавляет Марина Титаренко.