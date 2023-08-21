Дві львів’янки вибороли медалі Кубку Європи з триатлону
Напередоні у Кишиневі (Молдова) відбулись змагання Кубку Європи триатлону. Львів'янки Дана та Єва Сороки стали бронзовими призерками.
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.
Кубок Європи серед юніорів
"Наші спортсменки стали бронзовими призерками в естафеті разом з Іваном Ткаченком (Донецька область) та Георгієм Герасименком (Полтава). Також Єва Сорока в особистих змаганнях здобула бронзову медаль, а Дана Сорока в особистих змагання фінішувала на високому шостому місці", — йдеться у повідомленні.
До слова, Дані лише 15 років, а Єві — 17. Тренуються дівчата під керівництвом Анатолія Шевчука, Наталії Саулевич та Богдана Михалуся.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Одеський боксер Олександр Слєсарєв у красивому стилі виграв юнацьке Євро з боксу у Румунії та допоміг збірній Україні посісти перше командне місце у командному заліку. Саме його перемога у фіналі над англійцем Лео Фонава допомогла українцям обійти Англію.