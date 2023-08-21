Дві львів’янки вибороли медалі Кубку Європи з триатлону

Львівські спортсменки Дана та Єва Сороки. Фото: ЛМР

Напередоні у Кишиневі (Молдова) відбулись змагання Кубку Європи триатлону. Львів'янки Дана та Єва Сороки стали бронзовими призерками.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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"Наші спортсменки стали бронзовими призерками в естафеті разом з Іваном Ткаченком (Донецька область) та Георгієм Герасименком (Полтава). Також Єва Сорока в особистих змаганнях здобула бронзову медаль, а Дана Сорока в особистих змагання фінішувала на високому шостому місці", — йдеться у повідомленні.

До слова, Дані лише 15 років, а Єві — 17. Тренуються дівчата під керівництвом Анатолія Шевчука, Наталії Саулевич та Богдана Михалуся.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Одеський боксер Олександр Слєсарєв у красивому стилі виграв юнацьке Євро з боксу у Румунії та допоміг збірній Україні посісти перше командне місце у командному заліку. Саме його перемога у фіналі над англійцем Лео Фонава допомогла українцям обійти Англію.