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Дві львів’янки вибороли медалі Кубку Європи з триатлону

21 серпня 2023 12:55
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Марта Байдака
Журналіст
Дві львів’янки вибороли медалі Кубку Європи з триатлону
Львівські спортсменки Дана та Єва Сороки. Фото: ЛМР
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередоні у Кишиневі (Молдова) відбулись змагання Кубку Європи триатлону. Львів'янки Дана та Єва Сороки стали бронзовими призерками.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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"Наші спортсменки стали бронзовими призерками в естафеті разом з Іваном Ткаченком (Донецька область) та Георгієм Герасименком (Полтава). Також Єва Сорока в особистих змаганнях здобула бронзову медаль, а Дана Сорока в особистих змагання фінішувала на високому шостому місці", — йдеться у повідомленні.

До слова, Дані лише 15 років, а Єві  — 17. Тренуються дівчата під керівництвом Анатолія Шевчука, Наталії Саулевич та Богдана Михалуся.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Одеський боксер Олександр Слєсарєв у красивому стилі виграв юнацьке Євро з боксу у Румунії та допоміг збірній Україні посісти перше командне місце у командному заліку. Саме його перемога у фіналі над англійцем Лео Фонава допомогла українцям обійти Англію.

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