Две львовянки завоевали медали Кубка Европы по триатлону

Львовские спортсменки Дана и Ева Сороки. Фото: ЛГС

Накануне в Кишиневе (Молдова) прошли соревнования Кубка Европы с триатлона. Львовянки Дана и Ева Сороки стали бронзовыми призерами.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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"Наши спортсменки стали бронзовыми призерками в эстафете вместе с Иваном Ткаченко (Донецкая область) и Георгием Герасименко (Полтава). Также Ева Сорока в личных соревнованиях завоевала бронзовую медаль, а Дана Сорока в личных соревнованиях финишировала на высоком шестом месте", — говорится в сообщении.

К слову, Дани всего 15 лет, а Еве — 17. Тренируются девушки под руководством Анатолия Шевчука, Натальи Саулевич и Богдана Михалуся.

Напомним, мы ранее писали, что Одесский боксер Александр Слесарев в красивом стиле выиграл юношеское Евро по боксу в Румынии и помог сборной Украины занять первое командное место в командном зачете. Именно его победа в финале над англичанином Лео Фонава помогла украинцам обойти Англию.