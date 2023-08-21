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Две львовянки завоевали медали Кубка Европы по триатлону

21 августа 2023 12:55
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Марта Байдака
Журналист
Две львовянки завоевали медали Кубка Европы по триатлону
Львовские спортсменки Дана и Ева Сороки. Фото: ЛГС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне в Кишиневе (Молдова) прошли соревнования Кубка Европы с триатлона. Львовянки Дана и Ева Сороки стали бронзовыми призерами.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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"Наши спортсменки стали бронзовыми призерками в эстафете вместе с Иваном Ткаченко (Донецкая область) и Георгием Герасименко (Полтава). Также Ева Сорока в личных соревнованиях завоевала бронзовую медаль, а Дана Сорока в личных соревнованиях финишировала на высоком шестом месте",  — говорится в сообщении.

К слову, Дани всего 15 лет, а Еве — 17. Тренируются девушки под руководством Анатолия Шевчука, Натальи Саулевич и Богдана Михалуся.

Напомним, мы ранее писали, что Одесский боксер Александр Слесарев в красивом стиле выиграл юношеское Евро по боксу в Румынии и помог сборной Украины занять первое командное место в командном зачете. Именно его победа в финале над англичанином Лео Фонава помогла украинцам обойти Англию.

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