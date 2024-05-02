Екскомандира "Беркуту" засудили на 10 років за організацію підриву бази у Львові
У Львові заочно судили начальника штабу спецпідрозділу "Беркут" ГУ МВС України у Львівській області, майора Сергія Голуба. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
У Львові судили екскомандира "Беркуту"
Як стало відомо, у лютому 2014 року під час подій Майдану у Львові на базі силовиків Голуб організував та здійснив вибух легкозаймистих речовин та предметів у зброярні.
Полум'я знищило чергову частину, архів з документами та зброярню, зникли 287 одиниць зброї та боєприпасів, а також службовий транспорт. Також внаслідок вибуху загинули міліціонер автороти Роман Кизик та міліціонер-водій Назар Мирко.
Загальну суму збитків було оцінено у майже мільйон гривень.
Суд звинуватив Голуба у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу та засудив його до 10 років позбавлення волі, позбавив права обіймати посади в органах МВС на три роки та оштрафував його на 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Що відомо про Сергія Голуба
За додатковою інформацією видання Gal-info, наприкінці жовтня 2014 року, через вісім місяців після інциденту, Голуб подав рапорт про звільнення, про що стало відомо з коментаря ексречниці ГУ МВС Львівщини Світлани Добровольської. В рапорті колишній офіцер вказав, що "знайшов більш оплачувану роботу", і просив звільнити "без його присутності".
Згодом стало відомо, що Голуб покинув територію України та виїхав до Росії. Видання також зауважує, що після початку війни на сході України він деякий час перебував у зоні АТО. Також журналісти зауважили, що силовик був лояльним до режиму Януковича та займав проросійську позицію.
Нагадаємо, раніше у Черкаській області перед судом постане екскерівник обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту у 2014 році в Черкасах.
Також стало відомо, що відсторонений генерал СБУ Ілля Вітюк знімав на відео, як силовики "Беркуту" розстрілювали активістів "Євромайдану" на вулиці Інститутській у Києві.
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