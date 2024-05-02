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Екскомандира "Беркуту" засудили на 10 років за організацію підриву бази у Львові

2 травня 2024 22:38
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Ілля Рябінін
редактор
Екскомандира "Беркуту" засудили на 10 років за організацію підриву бази у Львові
Колишній командир спецпідрозділу "Беркут" Сергій Голуб. Фото: Павло Паламарчук/Gal-info
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові  заочно судили начальника штабу спецпідрозділу "Беркут" ГУ МВС України у Львівській області, майора Сергія Голуба. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі. 

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як стало відомо, у лютому 2014 року під час подій Майдану у Львові на базі силовиків Голуб організував та здійснив вибух легкозаймистих речовин та предметів у зброярні.

Полум'я знищило чергову частину, архів з документами та зброярню, зникли 287 одиниць зброї та боєприпасів, а також службовий транспорт. Також внаслідок вибуху загинули міліціонер автороти Роман Кизик та міліціонер-водій Назар Мирко.

Загальну суму збитків було оцінено у майже мільйон гривень.

Суд звинуватив Голуба у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу та засудив його до 10 років позбавлення волі, позбавив права обіймати посади в органах МВС на три роки та оштрафував його на 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Що відомо про Сергія Голуба

 

За додатковою інформацією видання Gal-info, наприкінці жовтня 2014 року, через вісім місяців після інциденту, Голуб подав рапорт про звільнення, про що стало відомо з коментаря ексречниці ГУ МВС Львівщини Світлани Добровольської. В рапорті колишній офіцер вказав, що "знайшов більш оплачувану роботу", і просив звільнити "без його присутності". 

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Сергій Голуб на пікеті львівської бази "Беркуту" у 2013 році. Джерело: Павло Паламарчук/Gal-info

Згодом стало відомо, що Голуб покинув територію України та виїхав до Росії. Видання також зауважує, що після початку війни на сході України він деякий час перебував у зоні АТО. Також журналісти зауважили, що силовик був лояльним до режиму Януковича та займав проросійську позицію.

Нагадаємо, раніше у Черкаській області перед судом постане екскерівник обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту у 2014 році в Черкасах.

Також стало відомо, що відсторонений генерал СБУ Ілля Вітюк знімав на відео, як силовики "Беркуту" розстрілювали активістів "Євромайдану" на вулиці Інститутській у Києві. 

суд
Львів
Україна
Євромайдан
Кримінал

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