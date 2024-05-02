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Экс-командира "Беркута" осудили на 10 лет за организацию подрыва базы во Львове

2 мая 2024 22:38
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Илья Рябинин
редактор
Экс-командира "Беркута" осудили на 10 лет за организацию подрыва базы во Львове
Бывший командир спецподразделения "Беркут" Сергей Голуб. Фото: Павел Паламарчук/Gal-info
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове заочно судили начальника штаба спецподразделения "Беркут" ГУ МВД Украины во Львовской области, майора Сергея Голуба. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как стало известно, в феврале 2014 года во время событий Майдана во Львове на базе силовиков Голуб организовал и произвел взрыв легковоспламеняющихся веществ и предметов в оружейной.

Пламя уничтожило дежурную часть, архив с документами и оружейную, исчезли 287 единиц оружия и боеприпасов, а также служебный транспорт. Также в результате взрыва погибли милиционер автороты Роман Кизык и милиционер-водитель Назар Мирко.

Общая сумма ущерба была оценена почти в миллион гривен.

Суд обвинил Голуба в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и приговорил его к 10 годам лишения свободы, лишил права занимать должности в органах МВД на три года и оштрафовал его на 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Скриншот сообщения Львовской обласной прокуратуры

Что известно о Сергее Голубе

 

По дополнительной информации издания Gal-info, в конце октября 2014 года, через восемь месяцев после инцидента, Голуб подал рапорт об увольнении, о чем стало известно из комментария экс-спикера ГУ МВД Львовской области Светланы Добровольской. В рапорте бывший офицер указал, что "нашел более оплачиваемую работу" и просил уволить "без его присутствия".

беркут львов
Сергей Голуб на пикете львовской базы "Беркута" в 2013 году. Источник: Павел Паламарчук/Gal-info

Впоследствии стало известно, что Голуб покинул территорию Украины и уехал в Россию. Издание также отмечает, что после начала войны на востоке Украины он некоторое время находился в зоне АТО. Также журналисты отметили, что силовик был лоялен режиму Януковича и занимал пророссийскую позицию.

Напомним, ранее в Черкасской области перед судом предстанет экс-глава областной милиции за разгон участников мирных акций протеста в 2014 году в Черкассах.

Также стало известно, что отстраненный генерал СБУ Илья Витюк снимал на видео, как силовики "Беркута" расстреливали активистов "Евромайдана" на улице Институтской в Киеве.

суд
Львов
Украина
Евромайдан
Криминал

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