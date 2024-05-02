Экс-командира "Беркута" осудили на 10 лет за организацию подрыва базы во Львове

Бывший командир спецподразделения "Беркут" Сергей Голуб. Фото: Павел Паламарчук/Gal-info

Во Львове заочно судили начальника штаба спецподразделения "Беркут" ГУ МВД Украины во Львовской области, майора Сергея Голуба. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как стало известно, в феврале 2014 года во время событий Майдана во Львове на базе силовиков Голуб организовал и произвел взрыв легковоспламеняющихся веществ и предметов в оружейной.

Пламя уничтожило дежурную часть, архив с документами и оружейную, исчезли 287 единиц оружия и боеприпасов, а также служебный транспорт. Также в результате взрыва погибли милиционер автороты Роман Кизык и милиционер-водитель Назар Мирко.

Общая сумма ущерба была оценена почти в миллион гривен.

Суд обвинил Голуба в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и приговорил его к 10 годам лишения свободы, лишил права занимать должности в органах МВД на три года и оштрафовал его на 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Скриншот сообщения Львовской обласной прокуратуры

Что известно о Сергее Голубе

По дополнительной информации издания Gal-info, в конце октября 2014 года, через восемь месяцев после инцидента, Голуб подал рапорт об увольнении, о чем стало известно из комментария экс-спикера ГУ МВД Львовской области Светланы Добровольской. В рапорте бывший офицер указал, что "нашел более оплачиваемую работу" и просил уволить "без его присутствия".

Сергей Голуб на пикете львовской базы "Беркута" в 2013 году. Источник: Павел Паламарчук/Gal-info

Впоследствии стало известно, что Голуб покинул территорию Украины и уехал в Россию. Издание также отмечает, что после начала войны на востоке Украины он некоторое время находился в зоне АТО. Также журналисты отметили, что силовик был лоялен режиму Януковича и занимал пророссийскую позицию.

Напомним, ранее в Черкасской области перед судом предстанет экс-глава областной милиции за разгон участников мирных акций протеста в 2014 году в Черкассах.

Также стало известно, что отстраненный генерал СБУ Илья Витюк снимал на видео, как силовики "Беркута" расстреливали активистов "Евромайдана" на улице Институтской в Киеве.