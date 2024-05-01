Експерти підрахували скільки дронів на фронт для ЗСУ передала Львівська область

Прикордонник з дроном. Фото: ДПСУ

Організація "Громадський моніторинг України" розповіла, скільки безпілотників для Збройних сил України купили українські громади. Зокрема, там порахували покупки дронів за бюджетні гроші Львівських громад протягом всієї повномасштабної війни.

Про це йдеться на сайті організації.

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Скільки БпЛА придбали громади для ЗСУ

Львівська область опинилася на другому місці та загалом придбала 5026 дронів для військових на 230,5 млн гривень. За даними моніторингу, найбільше покупок дронів здійснила Львівська міська рада та витратила 145,8 млн грн на 3708 БпЛА.

На другому Городоцька міська рада, яка придбала 575 дронів на 18,1 млн гривень, а на третьому — Солонківська сільська рада, яка купила 172 безпілотників за 13,03 млн гривень.

На останньому місці опинилася міська рада населеного пункту Рава-Руська — там виділили лише 14 тис. гривень на дрони для ЗСУ протягом всього повномасштабного вторгнення РФ.

Закупівлі безпілотників серед інших громад:

Стрийська міська рада — 204 штуки на 4,36 млн гривень;

Червоноградська міська рада — 59 штук на 9,2 млн гривень;

Бродівська міська рада — 45 штук на 3,57 млн гривень;

Ралівська сільська рада — 39 штук на 811 тис. гривень;

Славська сільська рада — 36 штук на 7,35 млн гривень;

Сколівська міська рада — 27 штук на 6,19 млн гривень;

Сокільницька сільська рада — 24 штуки на 4,64 млн гривень;

Пустомитівська міська рада — 24 штуки на 3,84 млн гривень;

Радехівська міська рада — 16 штук на 1,56 млн гривень;

Ходорівська міська рада — 13 штук на 436 тис. гривень;

Трускавецька міська рада — 10 штук на 1,17 млн гривень;

Красненська сільська рада — 10 штук на 180 тис. гривень;

Великолюбінська сільська рада — 9 штук на 2,75 млн гривень;

Глинянська міська рада — 9 штук на 799 тис. гривень;

Турківська міська рада — 8 штук на 1,25 млн гривень;

Новояворівська міська рада — 7 штук на 1,61 млн гривень;

Жовківська міська рада — 7 штук на 912 тис. гривень;

Моршинська міська рада — 6 штук на 160 тис. гривень;

Комарнівська міська рада — 3 штуки на 337 тис. гривень;

Новояричівська громада — 3 штуки на 63 тис. гривень;

Буська міська рада — 3 штуки на 31 тис. гривень;

Дрогобицька міська рада — 2 штуки на 300 тис. гривень;

Бісковицька сільська рада — 2 штуки на 20 тис. гривень;

Добротвірська сільська рада — 1 штука на 890 тис. гривень;

Івано-Франківська сільська рада — 1 штука на 435 тис. гривень;

Стрілківська сільська рада — 1 штуку на 428 тис. гривень;

Східницька сільська рада — 1 штуку на 230 тис. гривень;

Рава-Руська міська рада — 1 штуку на 14 тис. гривень.

Відомо, що з усіх 73 територіальних громад регіону не купили дрони для ЗСУ 42 з них. Йдеться й про одні з найзаможніших громад у 2024 році — Зимноводівську, Тростянецьку, Кам’янку-Бузьку.

Статистика закупівель дронів на ЗСУ. Фото: Громадський моніторинг України

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 млрд грн на закупівлю дронів для українських військовослужбовців.

Також The Wall Street Journal писало, що Україна збільшує виробництво безпілотних літальних апаратів далекого радіуса дії для ефективнішої боротьби проти Росії, зокрема, ураження ворожих нафтопереробних заводів, аеродромів і об'єктів логістики.