Эксперты подсчитали, сколько дронов на фронт для ВСУ передала Львовская область

Пограничник с дроном. Фото: ГПСУ

Организация "Громадський моніторинг України" рассказала, сколько беспилотников для Вооруженных сил Украины купили украинские громады. В частности, там посчитали покупки дронов за бюджетные деньги Львовских громад на протяжении всей полномасштабной войны.

Об этом говорится на сайте организации.

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Львовская область оказалась на втором месте и приобрела 5026 дронов для военных на 230,5 млн гривен. По данным мониторинга, больше всего покупок дронов совершил Львовский городской совет и потратил 145,8 млн грн на 3708 БпЛА.

На втором Городоцкий городской совет, который приобрел 575 дронов на 18,1 млн гривен, а на третьем — Солонковский сельский совет, купивший 172 беспилотника за 13,03 млн гривен.

На последнем месте оказался городской совет населенного пункта Рава-Русская — там выделили всего 14 тыс. гривен на дроны для ВСУ в течение всего полномасштабного вторжения РФ.

Закупки беспилотников среди других громад:

Стрыйский городской совет — 204 штуки на 4,36 млн гривен;

Червоноградский городской совет — 59 штук на 9,2 млн гривен;

Бродовский городской совет — 45 штук на 3,57 млн гривен;

Раловский сельский совет — 39 штук на 811 тыс. гривен;

Славский сельский совет — 36 штук на 7,35 млн гривен;

Сколевский городской совет — 27 штук на 6,19 млн гривен;

Сокольнический сельский совет — 24 штуки на 4,64 млн гривен;

Пустомытовский городской совет — 24 штуки на 3,84 млн гривен;

Радеховский городской совет — 16 штук на 1,56 млн гривен;

Ходоровский городской совет — 13 штук на 436 тыс. гривен;

Трускавецкий городской совет — 10 штук на 1,17 млн гривен;

Красненский сельский совет — 10 штук на 180 тыс. гривен;

Великолюбинский сельский совет — 9 штук на 2,75 млн гривен;

Глинянский городской совет — 9 штук на 799 тыс. гривен;

Турковский городской совет — 8 штук на 1,25 млн гривен;

Новояворовский городской совет — 7 штук на 1,61 млн гривен;

Жовковский городской совет — 7 штук на 912 тыс. гривен;

Моршинский городской совет — 6 штук на 160 тыс. гривен;

Комарновский городской совет — 3 штуки на 337 тыс. гривен;

Новояричевская громада — 3 штуки на 63 тыс. гривен;

Бусский городской совет — 3 штуки на 31 тыс. гривен;

Дрогобычский городской совет — 2 штуки на 300 тыс. гривен;

Бесковицкий сельский совет — 2 штуки на 20 тыс. гривен;

Добротворский сельский совет — 1 штука на 890 тыс. гривен;

Ивано-Франковский сельский совет — 1 штука на 435 тыс. гривен;

Стрелковский сельский совет — 1 штуку на 428 тыс. гривен;

Сходницкий сельский совет — 1 штуку на 230 тыс. гривен;

Рава-Русский городской совет — 1 штуку на 14 тыс. гривен.

Известно, что из всех 73 территориальных громад региона не купили дроны для ВСУ 42 из них. Речь идет и об одних из самых богатых громад в 2024 году — Зимноводовской, Тростянецкой, Каменке-Бугской.

Статистика закупок дронов на ВСУ. Фото: Громадський моніторинг України

Напомним, Кабмин принял решение о выделении дополнительных 15,5 млрд грн на закупку дронов для украинских военнослужащих.

Также The Wall Street Journal писало, что Украина увеличивает производство беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия для более эффективной борьбы против России, в частности, поражение вражеских нефтеперерабатывающих заводов, аэродромов и объектов логистики.