У Львові ексвикладача судитимуть за схему виїзду за 18 000 доларів США

Слідчі дії влітку. Фото: Львівська обласна прокуратура

Після завершення досудового розслідування у Львові прокурори Львівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього викладача одного з місцевих університетів, якого обвинувачують в організації схеми незаконного виїзду за кордон. За версією слідства, за "пакет" документів про фейкову дипломатичну службу він просив 18 000 доларів США.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на інформацію з Львівської обласної прокуратури.

Реклама

Читайте також:

Викладач університету намагався за гроші оформити липові документи

За даними слідства, схема з'явилася торік улітку. Тоді львів'янин нібито взявся "допомогти" чоловіку мобілізаційного віку виїхати за межі України. Як зазначають правоохоронці, обвинувачений запевняв, що може підготувати документи так, ніби "клієнт" працевлаштований у дипломатичній службі в представництві однієї з міжнародних організацій. У перспективі це, за обіцянками фігуранта, мало забезпечити безперешкодний перетин кордону.

Свою "послугу" ексвикладач оцінив у 18 000 доларів США. Однак довести задум до кінця, за версією слідства, він не зміг. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України в центрі Львова практично одразу після передачі першої частини суми, яка становила 9 000 доларів США.

Прокуратура повідомляє, що обвинуваченого судитимуть за спробу організації незаконного переправлення особи через державний кордон за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Недавно правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який за гроші пропонував чоловікам уникнути мобілізації під приводом працевлаштування в СБУ.

Незабаром судитимуть й заступника селищного голови у Вінницькій області, який за гроші обіцяв чоловіку виготовити документи, які допомогли б отримати відстрочку.