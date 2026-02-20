Схема для военнообязанных во Львове — экс-преподавателя отдали под суд

Следственные действия летом. Фото: Львовская областная прокуратура

Экс-преподаватель одного из университетов окажется в суде за то, что он организовал канал для пересечения границы военнообязанными и предложил оформление документов якобы для дипломатической службы. Его задержали в центре города в прошлом году

Преподаватель университета пытался за деньги оформить липовые документы

По данным следствия, схема появилась летом прошлого года. Тогда львовянин якобы взялся "помочь" мужчине мобилизационного возраста выехать за пределы Украины. Как отмечают правоохранители, обвиняемый уверял, что может подготовить документы так, будто "клиент" трудоустроен в дипломатической службе в представительстве одной из международных организаций. В перспективе это, по обещаниям фигуранта, должно было обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

Свою "услугу" экс-преподаватель оценил в 18 000 долларов США. Однако довести замысел до конца, по версии следствия, он не смог. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины в центре Львова практически сразу после передачи первой части суммы, которая составляла 9 000 долларов США.

Прокуратура сообщает, что обвиняемого будут судить за попытку организации незаконной переправки лица через государственную границу по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

