Україна
Бывшего преподавателя из Львова будут судить за схему с документами

Бывшего преподавателя из Львова будут судить за схему с документами

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:52
Схема для военнообязанных во Львове — экс-преподавателя отдали под суд
Следственные действия летом. Фото: Львовская областная прокуратура

Экс-преподаватель одного из университетов окажется в суде за то, что он организовал канал для пересечения границы военнообязанными и предложил оформление документов якобы для дипломатической службы. Его задержали в центре города в прошлом году

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на информацию из Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Преподаватель университета пытался за деньги оформить липовые документы

По данным следствия, схема появилась летом прошлого года. Тогда львовянин якобы взялся "помочь" мужчине мобилизационного возраста выехать за пределы Украины. Как отмечают правоохранители, обвиняемый уверял, что может подготовить документы так, будто "клиент" трудоустроен в дипломатической службе в представительстве одной из международных организаций. В перспективе это, по обещаниям фигуранта, должно было обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

Свою "услугу" экс-преподаватель оценил в 18 000 долларов США. Однако довести замысел до конца, по версии следствия, он не смог. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины в центре Львова практически сразу после передачи первой части суммы, которая составляла 9 000 долларов США.

Прокуратура сообщает, что обвиняемого будут судить за попытку организации незаконной переправки лица через государственную границу по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Недавно правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, который за деньги предлагал мужчинам избежать мобилизации под предлогом трудоустройства в СБУ.

Вскоре будут судить и заместителя поселкового головы в Винницкой области, который за деньги обещал мужчине изготовить документы, которые помогли бы получить отсрочку.

взятка Львов прокуратура преподаватели выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
