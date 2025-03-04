Епідемія грипу на Львівщині 2025 — скільки людей захворіли

Жінка хвора на ГРВІ. Ілюстративне фото: freepik.com

На Львівщині спостерігається значне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за період з 24 лютого до 2 березня зареєстровано 24 875 випадків грипу та ГРВІ, що на 15,5% більше порівняно з попереднім тижнем. Інтенсивний показник захворюваності перевищив епідемічний поріг у 2,3 раза.

Чи очікувати карантин у Львівському регіоні, розповіла у коментарі Новини.LIVE генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

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З початку епідемічного сезону у Львівській області зафіксовано п'ять летальних випадків, пов'язаних з грипом. Останній трагічний випадок стався 3 березня, коли від ускладнень грипу померла 68-річна мешканка Золочівського району.

"Летальний випадок стався на Львівщині у жінки, яка мала укладення та супутні захворювання. Жінка не була вакцинована", — додає головний епідеміолог Львівщини.

За словами керівниці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, серед хворих з лабораторно підтвердженим грипом вакцинованих не було. Вона наголошує на важливості вакцинації та рекомендує за перших ознак захворювання залишатися вдома і звертатися до сімейного лікаря.

"На Львівщині, якщо ви маєте ознаки застуди, потрібно звертатись до сімейного лікаря. Активно триває вакцинація, тому хто не встиг, варто це зробити. Якщо ви і ваша дитина маєте ознаки застуди, не виходьте за межі приміщення, не відправляйте дитину до школи чи в садочок", — наголошує Іванченко.

У школах Львівської громади ситуація дещо покращується. Станом на 3 березня через хворобу відсутні 14% учнів, що менше порогового рівня для запровадження карантину (20%). Тому навчальні заклади продовжують працювати у звичному режимі.

"Завдяки тому, що у Львівській області були введені обмежувальні заходи шляхом переведення дітей на заочне навчання, частка хворих дітей знизилася до 46%, в той час, як доросле населення хворіє більше. Така ситуація всюди, крім Львова, де захворюваність зростає як серед дорослих, так і серед дітей", — каже Іванченко.

У деяких громадах Львівщини спостерігається різна динаміка захворюваності. Наприклад, у Шептицькій громаді кількість випадків зросла на 132,4%, у Лопатинській — на 59,4%, тоді як у Сокальській громаді захворюваність знизилася на 10,9%.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що загалом по країні захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень зросла на 20%. Рівень госпіталізацій серед пацієнтів з ускладненнями залишається некритичним, але медики закликають не нехтувати профілактичними заходами та своєчасно звертатися по медичну допомогу.

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