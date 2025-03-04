Эпидемия гриппа на Львовщине 2025 — сколько людей заболели

Женщина больна ОРВИ. Иллюстративное фото: freepik.com

Во Львовской области наблюдается значительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, за период с 24 февраля по 2 марта зарегистрировано 24 875 случаев гриппа и ОРВИ, что на 15,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Интенсивный показатель заболеваемости превысил эпидемический порог в 2,3 раза.

Ожидать ли карантин во Львовском регионе, рассказала в комментарии Новини.LIVE генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Тимко-Иванченко.

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С начала эпидемического сезона во Львовской области зафиксировано пять летальных случаев, связанных с гриппом. Последний трагический случай произошел 3 марта, когда от осложнений гриппа умерла 68-летняя жительница Золочевского района.

"Летальный случай произошел на Львовщине у женщины, которая имела заключение и сопутствующие заболевания. Женщина не была вакцинирована", — добавляет главный эпидемиолог Львовщины.

По словам руководительницы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, среди больных с лабораторно подтвержденным гриппом вакцинированных не было. Она подчеркивает важность вакцинации и рекомендует при первых признаках заболевания оставаться дома и обращаться к семейному врачу.

"На Львовщине, если вы имеете признаки простуды, нужно обращаться к семейному врачу. Активно продолжается вакцинация, поэтому кто не успел, стоит это сделать. Если вы и ваш ребенок имеете признаки простуды, не выходите за пределы помещения, не отправляйте ребенка в школу или в садик", — отмечает Иванченко.

В школах Львовской громады ситуация несколько улучшается. По состоянию на 3 марта из-за болезни отсутствуют 14% учеников, что меньше порогового уровня для введения карантина (20%). Поэтому учебные заведения продолжают работать в обычном режиме.

"Благодаря тому, что во Львовской области были введены ограничительные меры путем перевода детей на заочное обучение, доля больных детей снизилась до 46%, в то время, как взрослое население болеет больше. Такая ситуация везде, кроме Львова, где заболеваемость растет как среди взрослых, так и среди детей", — говорит Иванченко.

В некоторых громадах Львовщины наблюдается разная динамика заболеваемости. Например, в Шептицкой громаде количество случаев выросло на 132,4%, в Лопатинской — на 59,4%, тогда как в Сокальской громаде заболеваемость снизилась на 10,9%.

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в целом по стране заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 за последнюю неделю выросла на 20%. Уровень госпитализаций среди пациентов с осложнениями остается некритичным, но медики призывают не пренебрегать профилактическими мерами и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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