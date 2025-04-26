В ТЦК у Мостиськах у чоловіка стався епілептичний напад — у військкоматі прокоментували інцидент

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: "Суспільне Луцьк"

У соцмережах з’явилась інформація, що нібито в ТЦК у Мостиськах у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його "викинули" за браму. У Львівському обласному ТЦК пояснили цей інцидент.

Про це йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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У соцмережах з’явилась інформація, що нібито в ТЦК у Мостиськах чоловік пережив епілептичний напад, після чого його "викинули" за браму. У ТЦК це спростували — кажуть, чоловіка доставили прикордонники після спроби незаконного перетину кордону.

"Реагуємо на неправдиву інформацію, яку оприлюднила низка телеграм каналів щодо громадянина, якого нібито викинули за браму ТЦК через епілепсію", — йдеться у повідомленні ТЦК.

А також зазначається, що 13 квітня до РТЦК та СП у місті Мостиська працівники державної прикордонної служби доставили військовозобов’язаного громадянина, порушника військового обліку, який намагався нелегально перетнути кордон.

За їхніми даними, чоловік заявляв, що впродовж недавнього тривалого часу вживав алкоголь в особливо великих кількостях. Під час проходження ВЛК у громадянина були виявлені проблеми зі здоров’ям, справді, у зв’язку зі зловживанням алкоголем. Відтак він отримав направлення на дообстеження.

Скриншот повідомлення Львівського ТЦК/Facebook

Як розповідають у військкоматі, вийшовши за браму ТЦК громадянин втратив свідомість. Після цього військовослужбовці ТЦК викликали карету швидкої допомоги й чоловіку надали допомогу.

"Наголошуємо, що жодних протиправних дій до громадянина застосовано не було. Вчергове закликаємо не маніпулювати цією темою", — зазначили у Львівському обласному ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області судили чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації.

Крім того, у Херсоні працівник ТЦК допомагав ухилянтам й виключав їх із військового обліку.