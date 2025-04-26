В ТЦК в Мостисках у мужчины случился эпилептический приступ — в военкомате прокомментировали инцидент

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: "Суспільне Луцьк"

В соцсетях появилась информация, что якобы в ТЦК в Мостисках у мужчины случился эпилептический приступ, после чего его "выбросили" за ворота. Во Львовском областном ТЦК объяснили этот инцидент.

Об этом говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

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В соцсетях появилась информация, что якобы в ТЦК в Мостисках мужчина пережил эпилептический приступ, после чего его "выбросили" за ворота. В ТЦК это опровергли — говорят, мужчину доставили пограничники после попытки незаконного пересечения границы.

"Реагируем на ложную информацию, которую обнародовал ряд телеграм-каналов относительно гражданина, которого якобы выбросили за ворота ТЦК из-за эпилепсии", — говорится в сообщении ТЦК.

А также отмечается, что 13 апреля в РТЦК и СП в городе Мостиска работники государственной пограничной службы доставили военнообязанного гражданина, нарушителя воинского учета, который пытался нелегально пересечь границу.

По их данным, мужчина заявлял, что на протяжении недавнего длительного времени употреблял алкоголь в особо больших количествах. Во время прохождения ВВК у гражданина были обнаружены проблемы со здоровьем, действительно, в связи со злоупотреблением алкоголем. Поэтому он получил направление на дообследование.

Скриншот сообщения Львовского ТЦК/Facebook

Как рассказывают в военкомате, выйдя за ворота ТЦК, гражданин потерял сознание. После этого военнослужащие ТЦК вызвали карету скорой помощи и мужчине оказали помощь.

"Подчеркиваем, что никаких противоправных действий к гражданину применено не было. В очередной раз призываем не манипулировать этой темой", — отметили во Львовском областном ТЦК.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области судили мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации.

Кроме того, в Херсоне работник ТЦК помогал уклонистам и исключал их с воинского учета.