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Фальшива інвалідність та великі хабарі — що думають у Львові про корупцію у МСЕК

11 жовтня 2024 05:56
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Корупція в МСЕК України — що львів'яни думають про інвалідність за гроші
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Від початку жовтня в Україні не вщухають скандали навколо Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Нещодавно медіапростір сколихнули новини, що ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже шість мільйонів доларів, прикраси та брендові речі.  

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони ставляться до корупційних скандалів в Україні за участі  МСЕК. 

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Люди обурені, проте не здивовані. Кажуть, що викриття хабарників — це добре, але навряд чи корупція в Україні на цьому припиниться.

"Я в щоці та думаю, що кожен українець також. Поки кожна людина не почне з себе і не перестане давати навіть мінімального хабаря, то нічого не зміниться. А ті люди, що беруть хабарі, вони думають, що їм все зійде з рук і, на жаль, в більшості випадках так і є", — обурюється жінка.

"Ситуація абсурдна, але добре що їх викрили.  Але чи припиниться на цьому корупція в Україні, не зрозуміло", — додає дівчина.

"У нас в Україні всі все знають, але у нас немає справжнього покарання для таких хабарників. І поки не буде справжнього покарання, а  це смертна кара, то нічого доброго не буде", — наголошує львів'янка.

"Я обурена, як і всі українці, тому що такого не повинно бути, а у воєнний час це недопустимо", — каже жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Київщині викрили голову міжрайонної МСЕК.

Ми також писали, що у Хмельницькій МСЕК призначили нового керівника.

хабар Львів гроші опитування війна в Україні ухилянти МСЕК

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