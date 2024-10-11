Коррупция в МСЭК Украины — что львовяне думают об инвалидности за деньги

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

С начала октября в Украине не утихают скандалы вокруг Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Недавно медиапространство всколыхнули новости, что ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти шесть миллионов долларов, украшения и брендовые вещи.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, как они относятся к коррупционным скандалам в Украине с участием МСЭК.

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Коррупция в МСЭК

Люди возмущены, но не удивлены. Говорят, что разоблачение взяточников это хорошо, но вряд ли коррупция в Украине на этом прекратится.

"Я в шоке и думаю, что каждый украинец тоже. Пока каждый человек не начнет с себя и не перестанет давать даже минимальную взятку, ничего не изменится. А те люди, которые берут взятки, они думают, что им все сойдет с рук и, к сожалению, в большинстве случаях так и есть", — возмущается женщина.

"Ситуация абсурдная, но хорошо, что их разоблачили. Но прекратится ли на этом коррупция в Украине, непонятно", — добавляет девушка.

"У нас в Украине все знают, но у нас нет настоящего наказания для таких взяточников. И пока не будет настоящего наказания, а это смертная казнь, ничего хорошего не будет", — отмечает львовянка.

"Я возмущена, как и все украинцы, потому что такого не должно быть, а в военное время это недопустимо", — говорит женщина.

Напомним, мы ранее писали, что в Киевской области разоблачили главу межрайонной МСЭК.

Мы также писали, что в Хмельницкой МСЭК назначили нового руководителя.