Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Фальшивая инвалидность и большие взятки — что думают во Львове о коррупции в МСЭК arrow

Фальшивая инвалидность и большие взятки — что думают во Львове о коррупции в МСЭК

11 октября 2024 05:56
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Коррупция в МСЭК Украины — что львовяне думают об инвалидности за деньги
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С начала октября в Украине не утихают скандалы вокруг Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Недавно медиапространство всколыхнули новости, что ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти шесть миллионов долларов, украшения и брендовые вещи.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, как они относятся к коррупционным скандалам в Украине с участием МСЭК.

Читайте также:

Коррупция в МСЭК

Люди возмущены, но не удивлены. Говорят, что разоблачение взяточников это хорошо, но вряд ли коррупция в Украине на этом прекратится.

"Я в шоке и думаю, что каждый украинец тоже. Пока каждый человек не начнет с себя и не перестанет давать даже минимальную взятку, ничего не изменится. А те люди, которые берут взятки, они думают, что им все сойдет с рук и, к сожалению, в большинстве случаях так и есть", — возмущается женщина.

"Ситуация абсурдная, но хорошо, что их разоблачили. Но прекратится ли на этом коррупция в Украине, непонятно", — добавляет девушка.

"У нас в Украине все знают, но у нас нет настоящего наказания для таких взяточников. И пока не будет настоящего наказания, а это смертная казнь, ничего хорошего не будет", — отмечает львовянка.

"Я возмущена, как и все украинцы, потому что такого не должно быть, а в военное время это недопустимо", — говорит женщина.

Напомним, мы ранее писали, что в Киевской области разоблачили главу межрайонной МСЭК.

Мы также писали, что в Хмельницкой МСЭК назначили нового руководителя.

взятка Львов деньги опрос война в Украине уклонисты МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Базовая соцпомощь в Украине в 4,5 тыс. грн — как это повлияет на пенсионеров

06:06 Сорвался с цепи — Кадыров объявляет кровную месть сенаторам Госдумы РФ

06:03 Как на украинском правильно сказать "кульок" — шесть распространенных вариантов

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, как иметь доступ к средствам при потере SIM-карты

05:56 Фальшивая инвалидность и большие взятки — что думают во Львове о коррупции в МСЭК

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

05:47 Лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания

05:05 Метеорологи сегодня прогнозируют похолодание и дожди — каких областей это касается

04:30 Рекрутинг в ВСУ стал еще более комфортным — ходить в ТЦК не надо

04:24 Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

03:26 В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

06:10 Базовая соцпомощь в Украине в 4,5 тыс. грн — как это повлияет на пенсионеров

06:06 Сорвался с цепи — Кадыров объявляет кровную месть сенаторам Госдумы РФ

06:03 Как на украинском правильно сказать "кульок" — шесть распространенных вариантов

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, как иметь доступ к средствам при потере SIM-карты

05:56 Фальшивая инвалидность и большие взятки — что думают во Львове о коррупции в МСЭК

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

05:47 Лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания

05:05 Метеорологи сегодня прогнозируют похолодание и дожди — каких областей это касается

04:30 Рекрутинг в ВСУ стал еще более комфортным — ходить в ТЦК не надо

04:24 Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

03:26 В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll