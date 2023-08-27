Фіктивні документи і хабар: на Львівщині чоловік незаконно хотів перетнути кордон

Чоловік на кордоні. Фото ілюстративне: google

На Львівщині суд визнав винним директора будівельної компанії Дмитра Штельмашенка винним у тому, що він з підробленими документами хотів перетнути кордон. Окрім цього, чоловік намагався дати хабар прикордоннику.

Про це повідомляє видання Zaxid.

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Як чоловік перетинав кордон

Відомо, що початку грудня 2022 року директор ТОВ "Житлобудпроект" Дмитро Штельмашенко у мережі знайшов бланки тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії. У документи він вніс свої дані, що мало звільнити його від військової служби.

Вже на початку серпня 2023 року чоловік намагався перетнути польський кордон у Грушеві. Однак, прикордонники виявили, що документи є фіктивними. Після цього Штельмашенко запропонував хабар розміром у 250 євро (близкьо 10 тися гривень). Прикордонник відмовився.

Суд визнав Шмельмашенка винним

Відтак, Дмитра Штельмашенка визнали винним у підробці документів та спробі дати хабар. У суді чоловік визнав свою провину.

Обвинувачений уклав угоду про визнання вини з прокурором. Відповідний документ затвердив суд. Штельмашенку призначили покарання у вигляді 22,1 тисячі гривень. Однак, на вирок ще можуть подати апеляцію.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову та втекти за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 10 тисяч доларів з однієї особи.