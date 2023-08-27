Фиктивные документы и взятка: во Львовской области мужчина незаконно хотел пересечь границу

Человек на границе. Фото иллюстративное: google

Во Львовской области суд признал виновным директора строительной компании Дмитрия Штельмашенко виновным в том, что он с поддельными документами хотел пересечь границу. Кроме того, мужчина пытался дать взятку пограничнику.

Об этом сообщает издание Zaxid.

Читайте также:

Как мужчина пересекал границу

Известно, что в начале декабря 2022 года директор ООО "Жилстройпроект" Дмитрий Штельмашенко в сети нашел бланки временного удостоверения военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии. В документы он внес свои данные, что должно было освободить его от военной службы.

Уже в начале августа 2023 года мужчина пытался пересечь польскую границу в Грушеве. Однако пограничники обнаружили, что документы являются фиктивными. После этого Штельмашенко предложил взятку размером в 250 евро (около 10 тысяч гривен). Пограничник отказался.

Суд признал Шмельмашенко виновным

Следовательно, Дмитрия Штельмашенко признали виновным в подделке документов и попытке дать взятку. В суде мужчина признал свою вину.

Обвиняемый заключил соглашение о признании вины с прокурором. Соответствующий документ утвердил суд. Штельмашенко назначили наказание в размере 22,1 тысячи гривен. Однако на приговор еще могут подать апелляцию.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и скрыться за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека.