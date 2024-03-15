Фіктивні довідки за 6,5 тис. доларів — ДПСУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон

Затриманий організатор схеми виїзду чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники викрили жителя Львівщини, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Зловмисник виготовляв підробні документи про нібито закордонне відрядження для ухилянтів і отримував за свої "послуги" по 6500 доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 15 березня.

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Співробітникам Львівського прикордонного загону спільно з правоохоронцями вдалося викрити зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України. Його "клієнтами" зазвичай були українці призовного віку та ті, хто підпадав під загальну мобілізацію.

"Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштувати їх на одне з підприємств. Надалі чоловікам з метою залишення території України виготовляли пакет документів для закордонного відрядження", — йдеться в повідомленні.

За підробку документів "бізнесмен" вимагав грошову винагороду у розмірі 6500 доларів. Його було затримано під час отримання чергового траншу від ухилянта.

Проведення обшуків. Фото: ДПСУ

Правоохоронці провели серію обшуків за адресою проживання львів'янина і виявили на місці мобільний телефон, печатки підприємства, флеш-носій та накопичувач.

Організатору схеми оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вилучені кошти під час обшуку. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області чоловіки намагалися втекти до Молдови, оминаючи пункти пропуску. Ухилянтів затримали місцеві прикордонники й склали на них адмінпротоколи.

Також ми писали про те, що співробітники ДПСУ виявили 12 людей, які прямували до державного кордону. Група ухилянтів заплатила своєму переправнику понад 110 тисяч доларів.