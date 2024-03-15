Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Фіктивні довідки за 6,5 тис. доларів — ДПСУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон arrow

Фіктивні довідки за 6,5 тис. доларів — ДПСУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон

15 березня 2024 18:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Фіктивні довідки за 6,5 тис. доларів — ДПСУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон
Затриманий організатор схеми виїзду чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські прикордонники викрили жителя Львівщини, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Зловмисник виготовляв підробні документи про нібито закордонне відрядження для ухилянтів і отримував за свої "послуги" по 6500 доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 15 березня.

Читайте також:

Затримання організатора схеми втечі ухилянтів за кордон

Співробітникам Львівського прикордонного загону спільно з правоохоронцями вдалося викрити зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України. Його "клієнтами" зазвичай були українці призовного віку та ті, хто підпадав під загальну мобілізацію.

"Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштувати їх на одне з підприємств. Надалі чоловікам з метою залишення території України виготовляли пакет документів для закордонного відрядження", — йдеться в повідомленні.

За підробку документів "бізнесмен" вимагав грошову винагороду у розмірі 6500 доларів. Його було затримано під час отримання чергового траншу від ухилянта.

Проведення обшуків співробітниками ДПСУ
Проведення обшуків. Фото: ДПСУ

Правоохоронці провели серію обшуків за адресою проживання львів'янина і виявили на місці мобільний телефон, печатки підприємства, флеш-носій та накопичувач.

Організатору схеми оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вилучені кошти під час обшуку
Вилучені кошти під час обшуку. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області чоловіки намагалися втекти до Молдови, оминаючи пункти пропуску. Ухилянтів затримали місцеві прикордонники й склали на них адмінпротоколи. 

Також ми писали про те, що співробітники ДПСУ виявили 12 людей, які прямували до державного кордону. Група ухилянтів заплатила своєму переправнику понад 110 тисяч доларів.

війна
кордон
Україна
прикордонники
військовий призов
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше