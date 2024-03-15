Фіктивні довідки за 6,5 тис. доларів — ДПСУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон
Українські прикордонники викрили жителя Львівщини, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Зловмисник виготовляв підробні документи про нібито закордонне відрядження для ухилянтів і отримував за свої "послуги" по 6500 доларів.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 15 березня.
Затримання організатора схеми втечі ухилянтів за кордон
Співробітникам Львівського прикордонного загону спільно з правоохоронцями вдалося викрити зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України. Його "клієнтами" зазвичай були українці призовного віку та ті, хто підпадав під загальну мобілізацію.
"Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштувати їх на одне з підприємств. Надалі чоловікам з метою залишення території України виготовляли пакет документів для закордонного відрядження", — йдеться в повідомленні.
За підробку документів "бізнесмен" вимагав грошову винагороду у розмірі 6500 доларів. Його було затримано під час отримання чергового траншу від ухилянта.
Правоохоронці провели серію обшуків за адресою проживання львів'янина і виявили на місці мобільний телефон, печатки підприємства, флеш-носій та накопичувач.
Організатору схеми оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Одеській області чоловіки намагалися втекти до Молдови, оминаючи пункти пропуску. Ухилянтів затримали місцеві прикордонники й склали на них адмінпротоколи.
Також ми писали про те, що співробітники ДПСУ виявили 12 людей, які прямували до державного кордону. Група ухилянтів заплатила своєму переправнику понад 110 тисяч доларів.
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