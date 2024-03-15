Фиктивные справки за 6,5 тыс. долларов — ГПСУ разоблачила схему побега уклонистов за границу

Задержанный организатор схемы выезда мужчин за границу. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники разоблачили жителя Львовщины, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник изготовлял поддельные документы о якобы заграничной командировке для уклонистов и получал за свои "услуги" по 6500 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 15 марта.

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Сотрудникам Львовского пограничного отряда совместно с правоохранителями удалось разоблачить злоумышленника, помогавшего мужчинам призывного возраста незаконно выезжать из Украины. Его "клиентами" обычно были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию.

"Правоохранители установили, что 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустроить их на одно из предприятий. В дальнейшем мужчинам, с целью покидания территории Украины, изготовляли пакет документов для заграничной командировки", — говорится в сообщении.

За подделку документов "бизнесмен" требовал денежное вознаграждение в размере 6500 долларов. Он был задержан при получении очередного транша от уклониста.

Проведение обысков. Фото: ГПСУ

Правоохранители провели серию обысков по адресу проживания львовянина и обнаружили на месте мобильный телефон, печать предприятия, флеш-носитель и накопитель.

Организатору схемы объявлено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые средства во время обыска. Фото: ГПСУ

Напомним, в Одесской области мужчины пытались бежать в Молдову, минуя пункты пропуска. Уклонистов задержали местные пограничники и составили на них админпротоколы.

Также мы писали о том, что сотрудники ГПСУ обнаружили 12 человек, направлявшихся к государственной границе. Группа уклонистов заплатила своему переправителю более 110 тысяч долларов.