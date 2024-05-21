Фіктивний шлюб з ухилянтом за п'ять тисяч доларів — у Львові викрили зловмисницю

Затримана жінка, яка організувала незаконний перетин кордону для свого чоловіка. Фото: Нацполіція

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. Жінку затримали під час одержання нею коштів у сумі 5 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у понеділок, 20 травня.

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Оперативники Управління міграційної поліції разом зі слідчими та військовослужбовцями Держприкордонслужби викрили зловмисницю, 17 травня жінку затримали під час одержання нею коштів у сумі 5 тисяч доларів.

Обшук затриманої зловмисниці. Фото: Нацполіція

Встановлено, що за грошову винагороду у сумі 5 тисяч доларів підозрювана 43-річна мешканка Київської області, інвалід третьої групи, підшукала військовозобов’язаного чоловіка, який мав намір незаконно виїхати за кордон, та уклала з ним фіктивний шлюб.

"Таким чином підозрювана організувала своєму фіктивному чоловіку можливість виїхати за межі держави в умовах воєнного стану як особі, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю", — йдеться в повідомленні.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, досудове розслідування наразі триває. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що співробітники Державної прикордонної служби України затримали ухилянта, який мав намір переплисти річку Тису. При собі він мав гумову камеру, яку збирався використати як плавзасіб.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів, проте обіцяної суми так і не отримав.