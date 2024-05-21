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Фиктивный брак с уклонистом за пять тысяч долларов — во Львове разоблачили злоумышленницу

21 мая 2024 10:49
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Фиктивный брак с уклонистом за пять тысяч долларов — во Львове разоблачили злоумышленницу
Задержана женщина, которая организовала незаконное пересечение границы для своего мужа. Фото: Нацполиция
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во Львовской области правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая организовала незаконное пересечение границы для своего фиктивного мужа. Женщину задержали при получении ею средств на сумму 5 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области в понедельник, 20 мая.

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Оперативники Управления миграционной полиции вместе со следователями и военнослужащими Госпогранслужбы разоблачили злоумышленницу, 17 мая женщину задержали при получении ею средств на сумму 5 тысяч долларов.

На Львовщине правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая организовала незаконное пересечение границы для своего фиктивного мужчины
Обыск задержанной злоумышленницы. Фото: Нацполиция

Установлено, что за денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов подозреваемая 43-летняя жительница Киевской области, инвалид третьей группы, подыскала военнообязанного мужчину, который намеревался незаконно выехать за границу, и заключила с ним фиктивный брак.

"Таким образом подозреваемая организовала своему фиктивному мужчине возможность выехать за пределы государства в условиях военного положения как лицу, сопровождающему в заграничной поездке жену с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали уклониста, который намеревался переплыть реку Тису. При себе он имел резиновую камеру, которую собирался использовать как плавсредство.

Ранее мы сообщали, что правоохранители Одесской области задержали жителя Подольского района за попытку незаконно переправить военнообязанного через границу. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов, однако обещанную сумму так и не получил.

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Львов
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Нацполиция

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